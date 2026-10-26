El Parlamento de Australia rinde homenaje a la diputada atropellada Helen Haines

Archivo - La diputada australiana Helen Haines habla con la prensa - HELEN HAINES EN FACEBOOK - Archivo

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Australia ha rendido homenaje a la diputada Helen Haines, a quien recientemente tuvieron que amputar las dos piernas a causa del grave atropello intencionado que sufrió la semana pasada por una persona cercana.

En un acto muy emotivo, los diputados se han levantado de sus escaños para elogiar el papel de Haines como parlamentaria, pero también como persona. "Este es el tipo de políticos que nos gustaría tener más", ha expresado su compañera en la bancada independiente, Kate Chaney, según recoge la cadena local ABC.

Su escaño ha sido ocupado por una cacatúa de cartón de color naranja, que cuenta con un fuerte simbolismo pues son los distintivos que tanto ella como sus seguidores han utilizado durante sus campañas.

"Es difícil imaginar a alguien en este lugar con un brillo más incontenible en los ojos", ha expresado el primer ministro australiano, Anthony Albanese, mirando hacia el escaño que ocupa Haines desde 2019, como parte de esa ola de diputados independientes que se instauraron en la política del país en las últimas décadas.

El homenaje ha servido también para replantear el tono empleado por la clase política australiana, rebajar la crispación en un contexto cada vez más polarizado tanto en el Parlamento como en las calles y los medios de comunicación.

"No podemos permitir que el desacuerdo se convierta en un punto final. Seguimos dialogando. Seguimos trabajando para lograr algo mejor", ha dicho Albanese.

Hace una semana Helen Haines fue gravemente atropellada a las puertas de su oficina electoral en la ciudad de Wangaratta, en el estado de Victoria. El detenido es un hombre de 43 años identificado como Brendan Nugent, conocido de la víctima, al que las autoridades australianas han imputado tres delitos por lo ocurrido.