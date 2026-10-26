El Parlamento de Egipto autoriza el envío de tropas a Arabia Saudí a propuesta del presidente Al Sisi

Archivo - Vista del Parlamento egipcio (archivo) - Amr Sayed / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento egipcio ha aprobado este lunes otorgar poderes especiales al presidente, Abdelfatá al Sisi, para el envío de tropas a Arabia Saudí en defensa contra los ataques efectuados desde hace semanas por los rebeldes hutíes de Yemen.

La cámara ha dado su visto bueno tras una votación a puerta cerrada celebrada este mismo lunes y encabezadas por su presidente, Hisham Badawi, y otras dos sesiones celebradas los días 18 y 19 de octubre a solicitud de Al Sisi, recoge el diario 'Al Ahram'.

El presidente egipcio, que ha asegurado que su país "todo lo necesario" para proteger a Arabia Saudí, podrá ordenar el envío de tropas al país vecino al conseguir el apoyo de dos tercios del Parlamento requeridos por la Constitución.

Con todo, su propuesta se limita a actividades defensivas y excluye el lanzamiento de ataques contra territorio de Yemen, según aseguró el propio Al Sisi la semana pasada.

"No queremos combatir ni atacar a nadie. Solo vamos a defender a Arabia Saudí", explicó el mandatario egipcio, que considera la defensa de la seguridad y la soberanía saudíes una prioridad.

Los hutíes llevan semanas redoblando su campaña de ataques con misiles y drones contra infraestructuras saudíes en respuesta al apoyo de la coalición internacional a las operaciones militares de las autoridades yemeníes reconocidas por la comunidad internacional, que a principios de octubre anunciaron una ofensiva a gran escala para recuperar los territorios capturados por los rebeldes.