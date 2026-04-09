El Parlamento francés avanza una ley para eliminar el concepto de "deber conyugal" dentro del matrimonio

Archivo - Una sesión en el Senado francés - Europa Press/Contacto/PsnewZ - Archivo

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Francia ha avanzado este jueves una ley que elimina el concepto de "deber conyugal" dentro del matrimonio en un nuevo paso más hacia la defensa del consentimiento sexual después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenara al Estado francés por declarar culpable a una mujer durante un proceso de divorcio al negarse a mantener relaciones con su marido.

El proyecto de ley, respaldado en enero por más de 120 parlamentarios, ha sido aprobado este jueves en el Senado y aclara en el Código Civil francés que la convivencia no genera ninguna obligación a los cónyuges de mantener relaciones sexuales.

Si bien la abolición del concepto de "deber conyugal" ha sido aprobada con mayoría, la redacción del texto ha dividido profundamente a la cámara, con algunos senadores apostando por el concepto de "relaciones íntimas" frente a "relaciones sexuales", según ha informado la página web del Senado.

La legislación, aprobada por 209 votos a favor y dos en contra en el Senado, tendrá que pasar ahora a una comisión conjunta debido a un pequeño desacuerdo entre senadores y diputados sobre un artículo complementario de la medida.

Un tribunal de apelaciones de Versalles concedió el divorcio a una pareja en 2019, atribuyendo culpa a la mujer por "su reiterada negativa a mantener relaciones sexuales" lo que, a juicio de la corte francesa, constituía un "incumplimiento grave y reiterado de los deberes y obligaciones conyugales".

La mujer, que defendió al iniciar el proceso de divorcio que su esposo había priorizado su carrera profesional sobre la vida familiar y que había sido violento y malhumorado, recurrió entonces al TEDH, que determinó que el principio de "deber conyugal" constituía una "injerencia en su derecho al respeto de la vida privada, su libertad sexual y su derecho a la autonomía corporal".

"El consentimiento para contraer matrimonio no puede implicar el consentimiento para mantener relaciones sexuales futuras. Tal interpretación equivaldría a negar que la violación dentro del matrimonio fuera reprobable. Por el contrario, el consentimiento debe reflejar la libre voluntad de mantener relaciones sexuales en un momento determinado y en las circunstancias específicas", reza.