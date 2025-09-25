El Parlamento de Kirguistán aprueba su disolución y la convocatoria de elecciones anticipadas

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Kirguistán ha aprobado este jueves una propuesta en favor de su "autodisolución" para convocar elecciones legislativas anticipadas el próximo 30 de noviembre, en un paso inédito porque nunca antes la iniciativa había partido desde la propia Cámara kirguís.

La medida ha salido adelante, además, por abrumadora mayoría, con el voto positivo de 84 de los 90 diputados, según la agencia de noticias oficial Kabar. El presidente del Parlamento, Nurlanbek Turgunbekm, ha afirmado que el órgano mantendrá sus poderes en este periodo de interinidad y convocará sesiones extraordinarias en caso de que sea necesario.

Las últimas elecciones tuvieron lugar en el año 2021, después de una fase de disturbios que llevaron incluso a la dimisión del entonces presidente, Sooronbai Jeenbekov. Los próximos comicios estaban previstos en principio para noviembre de 2026, pero los diputados han argumentado que la fecha estaba demasiado cerca de las presidenciales, previstas para enero de 2027.

El presidente de Kirguistán, Sadir Japarov, ha intervenido esta semana en la Asamblea General de la ONU, desde donde ha asegurado que el país es ejemplo de "estabilidad política y crecimiento socioeconómico". "Estos logros no han sido fáciles para nosotros", ha declarado ante el foro que reúne anualmente a líderes de todo el mundo, donde ha marcado también "la lucha contra la corrupción y la delincuencia" como una "prioridad" nacional.