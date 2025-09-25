El Parlamento de Lituania avala el gobierno de la primera ministra Inga Ruginiene entre promesas de más gasto en defensa

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Lituania ha aprobado este jueves el nuevo gobierno de la primera ministra, Inga Ruginiene, entre promesas de aumento el gasto en defensa, en pleno aumento de la tensión por la guerra de Ucrania, después de que Rusia fuera acusada de violar el espacio aéreo de varios países de la región.

Ruginiene, de 44 años, es una antigua dirigente sindical, miembro del Partido Socialdemócrata que pese a su escasa experiencia en política nacional fue designada por el presidente lituano, Gitanas Nauseda. La que será la tercera primera ministra de Lituania ha prometido continuidad con las políticas del gobierno anterior.

"Queremos invertir más en defensa, algo que ya hemos demostrado y seguiremos demostrando. Queremos una base social sólida para cada ciudadano, queremos aumentar los salarios para que nuestros jubilados y de los segmentos vulnerables de la población", ha dicho Ruginiene, según recoge la cadena LRT.

Han sido 80 de los 140 diputados que conforman el Seimas --el órgano unicameral lituano-- los que han mostrado su apoyo a la nueva coalición conservadora que se formó después de que colapsara en julio el gobierno anterior de Gintautas Paluckas por los vínculos comerciales que mantenían con una empresa de su cuñada.

Ruginiene se ha comprometido a aumentar el gasto en defensa hasta el 5 por ciento del PIB, tal y como ha venido reclamando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a no introducir nuevos impuestos, si bien sí a gravar aún más las tasas especiales al tabaco, los cigarrillos electrónicos y el alcohol.