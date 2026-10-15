El Parlamento de Suecia rechaza un gobierno en minoría de la socialdemócrata Magdalena Andersson

Archivo - Magdalena Andersson. - Ninni Andersson/Government Offices of Sweden / Xin

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Suecia ha votado este jueves en contra de la propuesta de la líder socialdemócrata Magdalena Andersson para liderar un próximo gobierno en minoría, tal y como ella misma esperaba, después de que su insuficiente triunfo en las pasadas elecciones generales de septiembre.

La propuesta de Andersson como primera ministra, cargo que ya ocupó entre noviembre de 2021 y octubre de 2022, ha contado solo con el apoyo de los 99 votos con los que cuenta el Partido Socialdemócrata Sueco (SAP), así como con el rechazado de otros 248 diputados, quedando así muy lejos de los 175 necesarios.

Los partidos a la izquierda del SAP han votado en contra, tal y como se esperaba. El líder de La Izquierda, Samuel González Westling, ha señalado que sy formación ha sido un apoyo durante décadas para los socialdemócratas, "pero esos días ya pasaron" y han reclamado su presencia en un futuro gobierno.

"Debemos estar incluidos en cualquier gobierno al que apoyemos, para tener la certeza de que lo que hemos negociado se convierta realmente en realidad", ha afirmado Westling, según recoge el portal de noticias sueco The Local.

Por su parte, desde el Partido del Centro se ha reconocido que si bien Andersson es la candidata con más probabilidades de ser primera ministra, necesitan "una visión compartida de las políticas que se desean implementar". Al mismo tiempo, han rechazado que La Izquierda cuenta con sus propios ministerios.

Ahora corresponde al presidente del Parlamento, Andreas Norlén, reunirse de nuevo con los líderes de los partidos para sondear una nueva candidatura. En caso de que no se logre elegir a un nuevo jefe de gobierno en tres ocasiones más, se deberán convocar elecciones anticipadas.

El de este jueves ha sido el primer rechazo formal de la candidatura de Andersson, si bien ya obtuvo el no de sus anteriores socios de la izquierda en reuniones pocos días después de las elecciones del 16 de septiembre.

En aquella cita, los partidos de la izquierda sueca lograron un total de 176 escaños, por los 173 que obtuvo el bloque conservador.