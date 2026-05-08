El Parlamento de Taiwán aprueba un presupuesto en Defensa de 21.000 millones de euros

El Parlamento de Taiwán durante una votación. - Europa Press/Contacto/I-Hwa Cheng

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Taiwán, de mayoría opositora, ha aprobado este viernes una partida presupuestaria de 25.000 millones de dólares (unos 21.000 millones de euros) en Defensa, una cifra muy inferior a la planteada en noviembre por el presidente, Lai Ching Te, que apostaba por un presupuesto suplementario de defensa de 40.000 millones de dólares (unos 34.500 millones de euros).

Tras meses de revuelo político precisamente por la cuantía de las partidas presupuestarias, el Parlamento finalmente ha dado el visto bueno a la medida, si bien supone una derrota para el presidente y su Partido Progresista Democrático (PPD), según informaciones de la agencia CNA.

A medida que avanzaban las negociaciones y los partidos presentaban diversas propuestas, el Kuomintang, principal partido de la oposición y que aboga por unas mayores relaciones con China, propuso aumentar el gasto en la partida destinada a la compra de armamento estadounidense.

Diputados del partido gubernamental han criticado esta medida por considerar que podría llevar a un bloqueo de las capacidades de combate en caso de que Taiwán quede "bloqueado o cercado" ante una posible agresión china. Así, han acusado al Kuomintang de querer "desarmar" la isla al excluir las compras a nivel doméstico del presupuesto final.

El presidente taiwanés, que ha visto sus objetivos frustrados, buscaba elevar al 5% del producto interior bruto (PIB) el gasto público en este ámbito en su anuncio de finales de 2025, cuando alabó la postura de Estados Unidos y su idea de "buscar la paz mediante la fuerza".

Además, Lai dijo estar "acelerando el desarrollo de T-Dome, un sistema de defensa integrado de múltiples capas diseñado para proteger a Taiwán de los misiles, cohetes, drones y aviones de combate de la República Popular China". Su estrategia, ha manifestado, pasa por "aumentar los costes de la escalada militar" y, simultáneamente, minimizar el riesgo de desescalada", en aras de que el peligro por un posible conflicto "supere siempre el precio de la paz".