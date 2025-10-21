El Parlamento de Ucrania aprueba sendos proyectos para prorrogar la ley marcial y la movilización general

Archivo - Fotografía de archivo de la Rada Suprema de Ucrania - Europa Press/Contacto/Andreas Stroh - Archivo

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Ucrania ha aprobado este martes sendos proyectos de ley presentados por el presidente del país, Volodimir Zelenski, para prorrogar durante otros 90 días la ley marcial y la movilización general decretadas tras la invasión lanzada por Rusia el 24 de febrero de 2022.

La Rada Suprema ha indicado en un comunicado que la ley marcial ha sido prorrogada "con el fin de garantizar la prolongación del período de la ley marcial en Ucrania en relación con la actual agresión armada de la Federación Rusa contra Ucrania", en línea con el artículo 106 de la Constitución ucraniana.

Asimismo, ha subrayado que la movilización general ha sido igualmente respaldada "para garantizar la extensión del periodo de movilización general iniciado en Ucrania según el decreto presidencial del 24 de febrero de 2022, en conexión con la actual agresión armada de Rusia contra Ucrania".

De esta forma, ambos proyectos quedan a la espera de ratificación por parte de Zelenski, que promulgó por última vez en julio sendas leyes para extender estas medidas después de que el Parlamento aprobara sus propuestas.

Ucrania se ha visto sumido en una guerra con Rusia a raíz de la orden de invasión dictada el 24 de febrero de 2022 por el presidente ruso, Vladimir Putin, tras cerca de ocho años de conflicto entre el Ejército ucraniano y separatistas prorrusos en las provincias de Donetsk y Lugansk, situadas en la región del Donbás (este).