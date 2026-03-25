El Parlamento de Venezuela creará un "grupo parlamentario de amistad" con EEUU, según un diputado opositor

Archivo - El diputado opositor de Venezuela Antonio Ecarri (archivo) - Europa Press/Contacto/Juan Carlos Hernandez

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado la creación de un "grupo parlamentario de amistad" destinado a desarrollar lazos con el Congreso de Estados Unidos para contribuir a la mejora de las relaciones, restablecidas tras más de siete años rotos, según ha anunciado un diputado opositor.

"Propusimos y fue aprobado por la Asamblea Nacional el Grupo Parlamentario de Amistad Venezuela-Estados Unidos", ha afirmado el parlamentario Antonio Ecarri, quien ha recalcado que "Venezuela debe recuperar la confianza internacional y posicionarse como un proveedor energético confiable para el mundo".

Así, ha abogado a través de sus redes sociales por "más diálogo, más inversión, más oportunidades para los venezolanos", en medio de "una etapa de estabilidad, recuperación económica y reconciliación para la democracia".

Ecarri ha publicado además una misiva enviada al presiente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, para someter a consideración la creación del citado grupo , que tendría como "objetivo fundamental" el "contribuir al restablecimiento de las relaciones de amistad entre los representantes de ambos cuerpos parlamentarios".

La carta recoge que el grupo parlamentario buscará también lograr "la recuperación de la confianza recíproca y el fortalecimiento de los vínculos entre Venezuela y Estados Unidos, bajo criterios de soberanía, cooperación y respeto mutuo".

"Aspiramos a que este espacio permita abordar asuntos de especial importancia para nuestra nación, tales como la normalización de las relaciones económicas entre ambos países, la protección de los activos venezolanos en el exterior, el reconocimiento de las instancias legítimas del Estado venezolano, así como la recuperación de la confianza y la estabilidad institucional de la República", resalta.

En esta línea, apunta que "en el actual contexto del sistema internacional, Venezuela tiene la oportunidad de posicionarse como un proveedor energético confiable y estratégico para el mundo" y agrega que "alcanzar ese objetivo requiere construir consensos sólidos entre todos los actores nacionales, con sentido de realidad, visión de Estado y responsabilidad histórica".

"Nuestra soberanía debe traducirse en la capacidad real del país para insertarse en las cadenas globales de valor, aprovechar racionalmente sus recursos naturales y convertir se potencial en crecimiento, desarrollo económico y prosperidad para los venezolanos", zanja la carta, firmada por el propio Ecarri.

Apenas unas horas antes, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, había anunciado que a lo largo de esta semana viajará a Washington una delegación diplomática para iniciar una nueva etapa de diálogo tras las nuevas dinámicas entre ambos países, que han acercado posiciones durante las últimas semanas.

Rodríguez era la vicepresidenta del país sudamericano hasta la operación lanzada por Estados Unidos a principios de enero contra Venezuela, que se saldó con más de un centenar de muertos y la captura del mandatario, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, trasladados a Nueva York para ser juzgados por cargos de "narcoterrorismo".

Desde entonces ocupa el cargo de presidenta encargada, tal y como contempla la Constitución venezolana, y ha encabezado un proceso de interinidad marcado por una mejora de las relaciones, situación que ha llevado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a aplaudir su "buen trabajo" por permitir sacar "millones" de barriles de petróleo hacia el país norteamericano.