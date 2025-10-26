La participación a las 12.00 en las legislativas argentinas se queda a siete puntos por debajo de 2021

Los argentinos votan en las elecciones legislativas de 2025 - Sebastián Hipperdinger - Europa Press

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un 23 por ciento de los votantes argentinos registrados ha depositado ya su papeleta en las elecciones legislativas de este domingo; una participación siete puntos por debajo de la edición de 2023.

La asistencia hasta ahora queda lejos del 30,5 por ciento del padrón en las elecciones legislativas de 2021, según los datos del según los datos de la Cámara Nacional Electoral.

Asimismo, la participación cae también respecto de la última gran cita de los argentinos con las urnas, las presidenciales de 2023, que registraron un 29,6 por ciento de asistentes a estas alturas.

Tras meses convulsos para el presidente, los comicios llegan en un momento de creciente vulnerabilidad para el jefe de Estado, que tendrá que hacer frente a la oposición de corte peronista tras haber perdido las elecciones provinciales de Buenos Aires el pasado mes de septiembre.

Aunque su partido, La Libertad Avanza, se encuentra en primer lugar en los sondeos sobre intención de voto con el 37,1 por ciento de los respaldos, de cerca le sigue Fuerza Patria, con el 32,2 por ciento de los apoyos y entre cuyos líderes se encuentran la expresidenta Cristina Fernández y figuras relevantes del peronismo como Axel Kicillof, actual gobernador de la provincia de Buenos Aires.