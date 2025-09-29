El Partido Comunista de China mantendrá en octubre una importante cita política para trazar su plan de cara a 2030

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Comité Central del Partido Comunista Chino (PCCh) ha informado este lunes de que ha fijado para el día 20 de octubre la fecha de arranque de una importante cita política, un encuentro que permitirá al país trazar su plan de cara a los próximos años y formular sus principales líneas de desarrollo a nivel económico, político y social de cara a 2030.

La fecha para la reunión, que durará tres días, ha sido confirmada tras un encuentro que ha contado con la presencia del presidente del país, Xi Jinping, que es también secretario general del Comité Central del partido, según informaciones de la agencia estatal china Xinhua.

Se trata de la cuarta sesión plenaria de este comité, y la cita es de gran relevancia para los más de 370 miembros del órgano del partido, especialmente en un momento de creciente tensión comercial para Estados Unidos.

Durante la cita para elegir la fecha, el propio presidente chino ha abordado un plan político que tendrá que ser respaldado el próximo mes ahora que el actual plan está a punto de expirar. Posteriormente, el nuevo documento tendrá que ser respaldado durante una sesión plenaria para su puesta en marcha definitiva a partir del mes de marzo, durante la sesión legislativa anual.

Durante la reunión de este lunes, las autoridades han destacado la importancia de reforzar su política económica y desarrollar nuevas "fuerzas productivas de calidad", una cuestión que está relacionada con la tecnología, la innovación y el desarrollo sostenible.

Además, han recalcado la necesidad de "reforzarse ante el peor de los escenarios posibles", una cuestión para la que deben estar preparados, y "resolver de forma efectiva todos los riegos existentes".