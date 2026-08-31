El partido gobernante y la oposición acuerdan un candidato a la Presidencia de Kosovo para evitar elecciones

Archivo - El primer ministro de Kosovo, Albin Kurti - Europa Press/Contacto/Marek Antoni Iwanczuk

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Kosovo, Albin Kurti, y el líder de la oposición, Lumir Abdixhiku, han acordado proponer a Bekim Sejdiu como candidato de consenso a la Presidencia tras seis meses de bloqueo y para evitar la celebración de unas nuevas elecciones anticipadas.

Ante el riesgo inminente de disolver el Parlamento, el gobernante Autodeterminación y el opositor Liga Democrática de Kosovo (LDK) han acordado elegir como presidente a Sejdiu, quien fue juez de la Corte Constitucional entre 2015 y 2021, así como embajador de Kosovo en Turquía y cónsul general en Nueva York.

"Me siento honrado por la confianza que ambas partes me han brindado; es un gran honor. Consciente de la carga y la responsabilidad que conlleva el cargo de presidente, y también teniendo en cuenta el contexto político actual, me he puesto al servicio de la República y de nuestros ciudadanos", ha señalado Sejdiu en una rueda de prensa conjunta con Kurti y Abdixhiku.

El acuerdo se produce tras varias semanas de conversaciones entre las partes después de que el mandato constitucional de la presidenta Vjosa Osmani finalizara oficialmente el pasado mes de abril, cargo que ocupa de forma interina la presidenta de la Asamblea, Albulena Haxhiu, durante un periodo de seis meses.

El partido de Kurti ganó las elecciones legislativas de junio, si bien carece de la mayoría parlamentaria de dos tercios necesaria para elegir a un presidente. Los últimos comicios, los terceros en un año, se convocaron, precisamente, por el bloqueo político.