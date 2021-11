El partido gubernamental Morena pospone hasta abril la votación sobre la reforma eléctrica en México

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El partido gubernamental Morena ha propuesto posponer hasta mediados de abril la votación de la reforma constitucional en materia energética impulsada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Ignacio Mier, coordinador de la formación, ha señalado que el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde buscarán así sacar el proyecto adelante a pesar de la polémica registrada recientemente en torno a la reforma eléctrica.

Para que la reforma salga adelante debe ser aprobada por dos tercios del Parlamento, además de por una mayoría calificada en el Senado. Además, 17 congresos estatales deben darle el visto bueno --de un total de 32 que componen el país--.

En este sentido, el partido gubernamental Morena y sus aliados necesitan el apoyo de los diputados opositores para alcanzar esa mayoría de dos tercios necesaria para aprobar la reforma.

"Nos propusimos concluir el proceso de reforma eléctrica (...) a más tardar el 15 de abril. Les insistimos a los propietarios y ejecutivos de empresas generadoras que participen en el debate", ha aseverado en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Energía, Manuel Rodríguez, también de Morena, ha precisado que en la Cámara de Diputados se debatirá la medida en el actual periodo de sesiones, que concluye el 15 de diciembre.

La semana pasada, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó que la reforma eléctrica que prepara su Gobierno suponga un aumento de los precios de la luz y la emisión de gases de infecto invernadero, tal y como ha alertado el Gobierno de Estados Unidos.

El mandatario calificó así como "falso" y "poco lógico" el informe presentado por el Departamento de Energía estadounidense sobre el proyecto en cuestión y ha indicado que ha enviado una carta a su homólogo estadounidense, Joe Biden, para abordar la cuestión y fijar su postura ante el cambio climático.

López Obrador aseguró además que se está haciendo "todo lo posible para producir energías limpias". "Como no sé si ya recibió la carta no podría darla a conocer ahora, no es lo más conveniente", afirmó.