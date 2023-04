El Partido Justicialista convoca un congreso tras la renuncia de Alberto Fernández a la reelección

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Partido Justicialista de Argentina ha convocado para el 16 de mayo un congreso en el que comenzarán a fijarse las líneas de la formación de cara al proceso electoral en ciernes, al que no concurrirá el presidente de la formación y del país, Alberto Fernández, tal como anunció el mismo el viernes.

Así lo han decidido representantes del oficialismo en una breve reunión a la que asistió Fernández, que se autoproclamó "garante" de la competencia interna que se abre ahora. El presidente es partidario de revitalizar el partido a través de las primarias, para las que por ahora no hay un candidato claro.

"Habló en la misma sintonía que en el video de Twitter. Llamó a la unidad y a darse una estrategia para agosto", ha declarado un consejero a la salida, según el diario 'La Nación'. Fernández sería partidario de una competencia interna entre todos los que quieran aspirar a la Presidencia, lo que descartaría por tanto listas de unidad.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kiccillof, ha destacado que la del viernes "fue una muy buena reunión para cumplir con lo legal que marca el partido y avanzar en el reordenamiento en lo electoral". El objetivo pasa por dotar a la formación de una "estrategia clara" a futuro.

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, también ha indicado que fue una reunión "corta" y "sencilla" que "marca el inicio del cronograma electoral". Sin embargo, ha aclarado que tampoco el 16 de mayo se determinará si hay una o varias listas a las primarias, ya que "eso se verá después", según la agencia Télam.

La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, ha participado en el encuentro de forma indirecta, a través de un mensaje de voz enviado al ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y en el que ha abogado por "seguir trabajando para la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación".

Fernández, que no ha valorado públicamente la decisión del presidente de no presentarse a la reelección, se ha limitado a un saludo general a los asistentes y, entre los pocos nombres a los que sí aludió, no estaba el del jefe de Estado.