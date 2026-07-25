El Partido Liberal corona a Flávio Bolsonaro como candidato a las presidenciales de octubre en Brasil

Flávio Bolsonaro, en un discurso del PL a 10 de junio de 2026 - Europa Press/Contacto/Lc Moreira

MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Partido Liberal de Brasil ha elegido formalmente este sábado a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, como candidato presidencial a las elecciones de octubre al término de una convención en Sao Paulo marcada por la presencia del presidente argentino, Javier Milei, y la comparecencia en vídeo de Michelle Bolsonaro, quien ha pedido el apoyo a su hijastro tras enterrar el hacha de guerra después de semanas de tensiones.

El evento en el Mercado Pago Hall ha discurrido entre llamamientos contra la izquierda representada en el presidente Luiz Inácio 'Lula' Da Silva y recuerdos al expresidente Bolsonaro, ahora mismo bajo arresto domiciliario en cumplimiento de una condena de 27 años de prisión por delitos de golpe de Estado. De hecho, Bolsonaro compareció de manera "virtual" con un vídeo generado por inteligencia artificial para protestar la "decisión injusta y arbitraria" de su encarcelamiento.

"Sangre de mi sangre, mi hijo Flávio. Vengan con fe, Brasil tiene futuro y el futuro es Flávio Bolsonaro como presidente", concluía el video. Sobre Jair Bolsonaro, cabe recordar, pesa una medida cautelar sobre el uso de redes sociales, de manera directa o a través de terceros, para potenciar la candidatura de su hijo o "usar expresiones con carga semántica equivalente a la petición explícita del voto que puede suponer propaganda electoral anticipada", como dictaminó el juez del Supremo Alexandre de Moraes.

La declaración de la ex primera dama ha sido particularmente significativa habida cuenta de los numerosos desencuentros que ha protagonizado con Flávio Bolsonaro. En su vídeo de este sábado, Michelle Bolsonaro se ha dirigido particularmente a la sección femenina del partido, PL Mulher.

"Cuando hombres y mujeres de bien se unen para hacer lo correcto, no hay mayor dificultad que nuestro coraje. Flávio, que Dios bendiga y proteja tu candidatura. Que te dé a ti y a tu familia sabiduría, valor y fortaleza para cumplir tu misión, lealtad y verdad por nuestro futuro", manifestó desde las pantallas del centro de eventos.

De momento, y según una encuesta de Datafolha publicada este pasado viernes, 'Lula' lidera en todos los escenarios de segunda vuelta analizados. En una simulación de un enfrentamiento directo contra Flávio, el candidato del Partido de los Trabajadores obtiene el 48%, mientras que su flamante rival aparece con el 43%. En la primera vuelta, 'Lula' también lidera, con el 40% de las intenciones de voto, una ventaja de 8 puntos porcentuales sobre el senador, que obtiene el 32%.

RECHAZO DE VISADOS

Por otro lado, el Gobierno brasileño ha confirmado este sábado que ha negado el visado a dos altos funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos que la administración Trump planeaba enviar para examinar la integridad del sistema electoral del país.

El Ministerio de Exteriores de Brasil ha confirmado a Bloomberg la denegación de los visados al entender que la visita podría constituir una interferencia electoral, según dos funcionarios brasileños que pidieron permanecer en el anonimato.

La delegación estadounidense incluía al subsecretario de Estado Riley Barnes y Samuel Samson, un subsecretario adjunto, según ha informado el diario estadoundiense 'Washington Post'. El Departamento de Estado confirmó que Barnes y Samson planeaban viajar a Brasilia pero no respondió a preguntas sobre el propósito del viaje o si la administración Trump estaba preocupada por la integridad electoral en Brasil.