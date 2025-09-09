El partido de María Corina Machado denuncia 13 nuevos presos políticos en Venezuela

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vente Venezuela, el partido de la opositora venezolana María Corina Machado, ha denunciado este lunes el encarcelamiento de trece nuevos "presos políticos" en una estrategia a la que su Comité de Derechos Humanos se ha referido como "puerta giratoria" tras la liberación de otro grupo de presos.

"El régimen sigue aplicando la puerta giratoria. Tras la excarcelación de un grupo de presos políticos, durante los últimos días se generó una nueva ola represiva que dejó como resultado a más de diez personas secuestradas", ha descrito el Comité en la red social X.

Asimismo, ha aseverado que "todos ellos fueron secuestrados a la fuerza, sin orden judicial y sometidos a desaparición forzada". De la mayoría, aún se desconoce su paradero y no se sabe en que condiciones se encuentran. Dos de los arrestados, además, son menores, una de ellas un bebé de dos años, según el comunicado, aunque ya han sido liberados.

"Así opera el terrorismo de Estado contra quienes piensan distinto y contra sus familiares", añade la nota, que recuerda también que "la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad que no prescribe y que debe ser sancionado por la justicia internacional".