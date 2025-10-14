El Partido Socialista confirma que no apoyará las mociones de censura contra el Gobierno de Sébastien Lecornu

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista ha confirmado que no apoyará las mociones de censura presentadas por la izquierda y la ultraderecha contra el nuevo Gobierno del primer ministro, Sébastien Lecornu, después de que anunciase ante el Parlamento una propuesta para suspender la aplicación de la reforma de las pensiones.

"Provocar una disolución (de la Asamblea) no cambia la vida de las personas", ha explicado el líder de los socialistas franceses, Olivier Faure, quien ha pedido a los diputados del partido que "respeten" la decisión "colectiva" de no censurar al nuevo Gobierno de Lecornu.

Faure ha afirmado en una entrevista con el canal TF1 que gracias a la suspensión de la reforma cerca de 3,5 millones de franceses "podrán jubilarse anticipadamente", si bien ha recordado que todavía queda trabajo con respecto a los presupuestos presentados por el Ejecutivo del recién elegido primer ministro.

Poco antes, el líder del grupo socialista en la Asamblea Nacional, Boris Vallaud, había afirmado que la bancada está dispuesta a apostar por un debate sobre la propuesta de presupuesto para 2026. "Es una propuesta arriesgada", ha reconocido.

El primer ministro planteó suspender la reforma de las pensiones durante su esperado discurso de presentación ante la Asamblea Nacional horas después del primer Consejo de Ministros de su segundo gabinete en el que ha presentado los proyectos de presupuestos generales y de financiación de la Seguridad Social.