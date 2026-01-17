Paz cancela su viaje al Foro de Davos para centrarse en los asuntos internos de Bolivia

Archivo - El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz - Europa Press/Contacto/Diego Rosales - Archivo

MADRID 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha anunciado este viernes que no asistirá a la próxima edición del Foro de Davos como muestra de que su Ejecutivo prioriza el interés nacional y los asuntos internos del país latinoamericano sobre la agenda internacional.

"Priorizando la agenda nacional, el presidente ha decidido cancelar su viaje al Foro de Davos. Esta decisión reafirma el compromiso del Gobierno con la atención directa de los asuntos internos, la estabilidad del país y el seguimiento permanente de las necesidades de la población", ha explicado Presidencia en un comunicado difundido en redes.

En la misma línea, la nota subraya que para dirigir el país se requiere "responsabilidad, claridad y presencia", lo que implica asimismo poner "siempre por delante el interés nacional".

La próxima edición del Foro Económico Mundial, la número 56, que se celebrará en la localidad suiza entre el 19 y el 23 de enero de 2026. Según los organizadores del evento, Davos 2026 reunirá durante la cuarta semana de enero a líderes de los sectores empresarial, gubernamental, de la sociedad civil, así como científico y cultural bajo el lema 'Un Espíritu de Diálogo'.

"Este espíritu nunca ha sido tan esencial. En un mundo marcado por cambios geopolíticos, económicos y sociales, un Espíritu de Diálogo implica ampliar nuestras perspectivas, escucharnos mutuamente y cuestionar nuestros puntos de vista", señalan.

De este modo, el programa de la reunión se centrará en cinco desafíos globales clave: la cooperación en un mundo en disputa, la apertura de nuevas fuentes de crecimiento, la inversión en las personas, el despliegue responsable de la innovación y la creación de prosperidad dentro de los límites planetarios.