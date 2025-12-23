Pekín condena las sanciones de Ucrania contra empresas e individuos chinos y promete protección

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de China. - Keith Tsuji/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han condenado este martes las sanciones impuestas por el Gobierno ucraniano contra empresas e individuos de origen chino por supuestamente contribuir a la "maquinaria de guerra" de Rusia y han prometido "proteger" a sus ciudadanos.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, ha indicado durante una rueda de prensa que Pekín sigue "oponiéndose de forma firme a cualquier acción unilateral de este tipo que viole el Derecho Internacional y que no cuente con el respaldo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas".

Así, ha pedido a la parte ucraniana que "corrija estas decisiones y enderece su comportamiento". "Deben evitar cometer estas acciones ilegales contra China", ha dicho, según informaciones del diario estatal 'Global Times'.

Según ha explicado, si Kiev decide incluir representantes chinos en sus listas de sanciones, Pekín "tomará medidas al respecto para proteger a sus ciudadanos y empresas". "China protegerá a estas compañías en caso de que se impongan sanciones y se reserva el derecho de adoptar medidas de represalia", ha apuntado.

Sus palabras legan un día después de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, anunciara de que tiene previsto introducir antes de que finalice el año más sanciones de este tipo contra entidades rusas y "aquellos individuos que faciliten" la invasión, lo que podría incluir empresas o individuos chinos.