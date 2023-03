Pence asegura que no tiene "nada que ocultar" ante la Justicia de EEUU en el caso del asalto al Capitolio

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exvicepresidente de Estados Unidos Mike Pence ha asegurado este martes que no tiene "nada que ocultar", después de que un juez federal decidiera que el que fuera el 'número dos' de Donald Trump acuda a testificar ante el gran jurado sobre las conversaciones que tuvo con el exmandatario antes del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

"Déjenme ser claro, no tengo nada que ocultar (...) Tengo una Constitución que defender. El 6 de enero respeté la Constitución", ha afirmado, al tiempo que ha reiterado que cumplió con su deber ese día, según ha declarado en una entrevista al medio Newsmax.

Pence había intentado evitar testificar ante el tribunal, alegando que existe una cláusula de debate que protege a los funcionarios del Congreso del escrutinio legal sobre su trabajo.

Sin embargo, un juez dictaminó que este privilegio no le protege por completo, de forma que no tendrá que responder preguntas sobre su papel como presidente del Senado, posiblemente limitando las preguntas a sus acciones del 6 de enero; pero sí podrán preguntarle por aquellas preguntas que aborden cualquier criminalidad por parte del Trump, informa 'The Hill'.

"Me complace que el tribunal haya aceptado nuestro argumento y reconocido que la disposición de la Constitución sobre expresión y debate se aplica al vicepresidente. La forma en que resolvieron eso y los requisitos de mi testimonio en el futuro están sujetos a nuestra revisión en este momento", ha sostenido.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha citado ya en varias ocasiones a Pence para solicitar su testimonio sobre el papel de Trump durante el asalto al Capitolio, así como documentos y testimonios relacionados con el intento fallido del expresidente y sus aliados de anular las elecciones de 2020.

El exvicepresidente se ha manifestado en los últimos meses en contra del papel del propio Trump, a quien ha acusado incluso de "poner en peligro" a sí mismo y su familia, así como a todos los políticos estadounidenses que se reunieron aquel día en el Capitolio. "La historia responsabilizará a Trump", manifestó Pence hace unas semanas.