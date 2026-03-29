El Pentágono se prepara para "semanas" de operaciones terrestres en Irán

Archivo - Soldados estadounidenses frente a la Embajada norteamericana en Bagdad (archivo) - Combined Joint Task Force - Oper - Archivo

MADRID 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Defensa de Estados Unidos se está preparando para "semanas" de operaciones terrestres en Irán, en el marco de la operación 'Furia Épica' contra la República Islámica, según han informado este sábado funcionarios estadounidenses.

Fuentes del Pentágono han detallado al periódico 'The Washington Post' que cualquier posible operación terrestre "no llegaría a ser una invasión a gran escala", sino que consistiría en "incursiones conjuntas" de las fuerzas especiales y tropas de infantería.

Asimismo, el Gobierno estadounidense ha mantenido conversaciones durante el último mes sobre una posible toma de la isla de Jark, uno de los epicentros petroleros de Irán. La Administración de Donald Trump también habría valorado llevar a cabo incursiones en "zonas costeras cercanas al estrecho de Ormuz" para "destruir armas capaces de atacar busques comerciales y militares".

Estas informaciones llegan cuando se cumple un mes de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, que por el momento se limita a bombardeos desde el aire. Sin embargo, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró el 10 de marzo que el presidente Trump "no descarta opciones" en la guerra contra Irán, incluido el despliegue de tropas en el país persa.

En este sentido, el Gobierno de Estados Unidos confirmó el miércoles que desplegará en Oriente Próximo a elementos de una división aerotransportada y de una brigada de combate, después de que medios norteamericanos publicaran que este movimiento podría implicar a entre 1.000 y 2.000 militares.