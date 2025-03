Petro acusa al ELN de "traicionar la paz" y "abandonar los ideales revolucionarios" en Colombia

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha acusado este lunes a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de "traicionar la paz" y "abandonar los ideales revolucionarios" por elegir "el camino de la codicia y el narcotráfico" en vez de la senda para un futuro pacífico.

"Yo no estoy buscando votos, señora del ELN que traicionó su papel negociador, yo busco la paz que ustedes, señores del ELN, no entendieron; y creo que no entenderán jamás", ha manifestado el mandatario en respuesta a las críticas vertidas contra el Gobierno, con el que aseguran que "no habrá paz".

Petro, que ha advertido de que el tiempo corre "en contra de la guerrilla", ha acusado al ELN de haber abandonado a las comunidades campesinas y haber optado por "enriquecerse a través de la economía ilegal, lo que los convierte en un grupo mafioso". Así ha contestado a las declaraciones de 'Silvana Guerrero', comandante del Frente Nororiental del ELN, que considera que la política de las autoridades "ha fracasado" en lo referente a la guerrilla.

"Cuando se deja de vivir con el campesino y (...) la comida se compra con dineros de la cocaína, dejas de ser revolucionario y rápidamente te conviertes en traqueto", ha puntualizado en un intento por utilizar los concepto usados por la propia guerrilla como parte de su ideario político.

"La paz es revolucionaria y por eso la oligarquía nos ha sumido en los cien años de soledad, de matarnos entre nosotros, violencias de dos siglos", ha aseverado Petro en un mensaje difundido a través de redes sociales en el que ha puesto en duda "el rumbo" que sigue el ELN.

Sus declaraciones llegan después de que el Gobierno anunciara la suspensión del diálogo de paz con la guerrilla y declarara la declarar el "estado de conmoción" en Catatumbo debido al aumento de la violencia en la región colombiana, donde el grupo se enfrenta con las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por el control territorial.

Esta ola de violencia ha dejado decenas de muertos y miles de desplazados en muy poco tiempo, tal y como ha denunciado el Gobierno, que ha tildado de "perturbación extraordinaria del orden público" la situación en estas zonas del noreste del país latinoamericano, según informaciones del diario colombiano 'El Tiempo'.

'Silvana Guerrero', por su parte, ha afirmado que la lucha de la guerrilla "busca transformaciones, cambios", y ha negado tener vínculos con el narcotráfico, una postura que choca con la del propio Petro, que acusa al ELN de "asesinar al pueblo de Catatumbo".

Desde principios de 2025, el Gobierno colombiano ha puesto en marcha operaciones militares en la frontera con Venezuela y ha designado un mando unificado en Catatumbo para hacer frente a la violencia derivada del conflicto entre grupos armados desplegados en la zona.

El estado de "conmoción" es una medida excepcional que, según la Constitución, puede ser decretada por el presidente de Colombia en caso de "grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana".