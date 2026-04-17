Petro afirma que su plan de paz es un "fracaso nacional" y lamenta el carácter cainita de Colombia

Archivo - Gustavo Petro, presidente de Colombia. - Europa Press/Contacto/Andrew Leyden - Archivo

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha afirmado este viernes que su plan de paz ha supuesto un "fracaso nacional", pero también suyo, tras no alcanzar un acuerdo con los principales grupos armados, tal y como proyectó en campaña, y ha lamentado que el país no logre construir una nación y se mate entre sí.

"No es un fracaso personal, es nacional. Tienes un país que en la vida republicana, independiente, ha estado en 50 guerras matándose entre sí", ha respondido Petro cuando le han preguntado en 'Los Desayunos' de RTVE y EFE, a su paso por la cumbre progresista de Barcelona.

No obstante, a lo largo de la entrevista ha reconocido que también ha significado una derrota política personal. "Fracaso nacional y mío, pero tiene que encontrarse la manera de que no nos matemos entre nosotros", ha dicho.

Colombia "no se encuentra, no logra construir una nación propiamente y se mata entre sí", ha lamentado Petro, si bien, no obstante, ha destacado que se ha logrado reducir el número de muertes violentas en los últimos años.

"Tenemos la mitad de la tasa de homicidios de Ecuador y la tasa de homicidios de hoy es la más baja de Colombia desde el 93 y se debe al proceso de paz con la FARC", ha destacado Petro, que ha aprovechado para vincular esta violencia que sufre su país con la demanda de cocaína que llega de Europa y Estados Unidos.

"Es la codicia lo que está haciendo matar hoy a los colombianos, por un mercado y por un producto que no hicimos nosotros", ha lamentado. "Hay que desnarcotizar a Colombia", cuya "inmensa población no tiene nada que ver con el narcotráfico", ha subrayado, destacando como alternativa la gran producción de alimento que ofrece.

RECONOCE FALLOS EN LA CONFORMACIÓN DE SU GOBIERNO

Donde sí se ha expresado Petro con mayor contundencia ha sido a la hora de reconocer los fallos que ha cometido al elegir a "un poco de gente que no servía" para hacer parte de sus diferentes gabinetes estos cuatro años, confundido, ha dicho, por su "amplitud ideológica" al creer "que se pueden hacer gobiernos plurales".

"Cometí una tontería que me está costando muchísimo, y a Colombia", ha lamentado, explicado que confió en gente que se decía del centro político, pero que resultó que estaban a la derecha del expresidente Álvaro Uribe. "Lo primero que hicieron fue traicionarnos", ha apuntado.

"Unas traiciones al pueblo colombiano, al programa que había votado el pueblo de Colombia. Casi nos intentan hacer lo de Syriza en Grecia", ha dicho en alusión a la fuerza de izquierdas de ese país que llegó al poder 2015, sin dar más detalles. Algo que hará más adelante en un libro que tiene previsto publicar, ha revelado.

Con respecto a su futuro, Petro ha asegurado que dependerá del resultado de las elecciones de mayo. "No tengo ni idea (...) Todavía no he decidido qué voy a hacer. Todo depende, depende del voto que viene. Si ese voto nos regresa al pasado y a la muerte, yo ya no podría subsistir", ha afirmado.

"El pueblo decide en Colombia libremente. Decide si me manda al ostracismo o manda el proyecto político de Colombia, el país de la belleza, hacia lejos del país; o insiste en el camino, lo profundiza y construye una democracia multicolor y exporta al mundo la vida, no la muerte", ha expresado.