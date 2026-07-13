Petro ordena que "ningún" establecimiento militar sea usado para la posesión de Abelardo de la Espriella

Archivo - El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Lev Radin - Archivo

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, ha ordenado este domingo que "ningún" establecimiento militar sea utilizado para la toma de posesión del recientemente electo como nuevo inquilino de la Casa de Nariño, Abelardo de la Espriella, reafirmando así que hasta la jura del cargo de su sucesor él seguirá siendo el "comandante supremo de las fuerzas militares" del país.

"Los cuarteles militares y policiales están bajo mis órdenes hasta el momento que el nuevo presidente jure y, por tanto, hasta ese momento soy el comandante supremo de las fuerzas militares", ha subrayado Petro en un mensaje publicado en redes en el cual ha ordenado que "ningún establecimiento militar sirva para una posesión de un presidente de la República de Colombia".

Reiterando su discurso de que el nuevo Gobierno "no (ha sido) votado por la mayoría del pueblo", el mandatario ha apuntado que es en una sesión del Congreso donde el próximo jefe del Ejecutivo colombiano debe tomar posesión de su cargo.

"La ley dice cuál es la sede del Congreso de la República, dónde deben debatirse las leyes del pueblo y no de las mafias o de los extranjeros, en los cuarteles no se hacen leyes, se hacen acciones de seguridad de defensa del pueblo y su vida", ha recalcado tras considerar que la soberanía nacional, a su juicio, ha sido "quebrantada por extranjeros que usurparon el derecho del pueblo a elegir libremente".

Este mismo viernes, el mandatario saliente ha vuelto a insistir en que se manipularon actas de votación en el exterior, durante la segunda vuelta de las presidenciales del 21 de junio, tras lo cual reprochó al Consejo Nacional Electoral (CNE) el negarse a realizar el escrutinio correspondiente.