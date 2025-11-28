Piden en Brasil arresto domiciliario para el general Augusto Heleno, acusado de golpe de Estado, por Alzheimer

Archivo - El general Augusto Heleno Ribeiro, ex jefe del Gabinete de Seguridad del Gobierno de Bolsonaro, durante su juicio por golpe de Estado. - Ton Molina/Supreme Court of Braz / DPA - Archivo

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Brasil ha solicitado este viernes el arresto domiciliario para el general Augusto Heleno Ribeiro --antiguo ministro del Gabinete de Seguridad durante el mandato de Jair Bolsonaro--, acusado por golpe de Estado junto a otras seis personas de confianza del expresidente, debido a que padece alzhéimer.

Ribeiro, acusado de formar parte del 'núcleo crucial' liderado por Bolsonaro para mantenerle en el poder a pesar de su derrota en las elecciones de octubre de 2022, fue detenido este martes y enviado a dependencias militares donde estaba previsto que cumpliera su condena de 21 años por participar en estos hechos.

Durante el examen médico, el propio Ribeiro, de 78 años, informó de que padece dicha enfermedad desde 2018. Un año después asumió sus funciones como jefe de Gabinete de Seguridad de Bolsonaro hasta la caída en desgracia de ambos en 2022.

"Es una medida excepcional, proporcional a su edad y estado de salud, cuya gravedad ha sido debidamente probada y podría verse comprometida si se mantiene fuera de su domicilio", ha argumentado el fiscal general, Paulo Gonet.

El caso está ahora en manos del instructor del caso por golpe de Estado, el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, quien la semana pasada envío a una sala de detención especial en la sede de la Policía Federal, en Brasilia, al expresidente Bolsonaro por intentar retirarse la tobillera electrónica.

El único del llamado 'núcleo central' de la trama en entrar en prisión ha sido el exministro de Justicia Anderson Torres, quien cumple una pena de 24 años en la cárcel de Papuda. El resto han sido encerrados en dependencias de las Fuerzas Armadas en base a su condición de militares.

Son los casos de los exministros de Defensa Walter Braga Netto y Paulo Sérgio Nogueira --este último en las mismas instalaciones a la que fue enviado Ribeiro--, así como del almirante y antiguo jefe de Marina Almir Garnier.

Por su parte, el antiguo responsable de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABI), Alexandre Ramagem, se encuentra fugado en Estados Unidos, mientras que el antiguo asesor de Bolsonaro, el coronel Mauro Cid, cumple una pena de dos años en régimen abierto gracias a su colaboración durante todo el proceso.