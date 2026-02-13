Piden al exembajador británico Peter Mandelson comparecer ante el Congreso de EEUU por sus vínculos con Epstein

Archivo - El primer ministro británico, Keir Starmer, junto al exembajador británico en Estados Unidos - Carl Court/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos congresistas demócratas han pedido este viernes por carta al exembajador de Reino Unido en Estados Unidos Peter Mandelson que testifique ante el Congreso estadounidense por sus vínculos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

"Le escribimos para solicitar su cooperación con la investigación de la comisión de Supervisión y Reforma Gubernamental sobre las operaciones de tráfico sexual de Jeffrey Epstein", reza una carta enviada por correo electrónico, firmada por el senador demócrata por California Robert García y el representante demócrata por Virginia Suhas Subramanyam.

En el escrito --en el que le piden que colabore "en interés de obtener justicia para las víctimas"-- ambos se refieren a las numerosas pruebas que "demuestran sus estrechos vínculos" con Epstein, como la nota a mano encontrada en un libro de cumpleaños en la que se refiere al magnate como su "mejor amigo" y un "hombre inteligente".

"En los registros bancarios obtenidos por la comisión, Epstein le transfirió sumas considerables de dinero, incluyendo pagos entre 2003 y 2004 por un total de más de 75.000 dólares. En 2008, mientras que Epstein enfrentaba cargos por captación sexual de una menor, le enviaste un mensaje de apoyo, diciendo que 'tus amigos se quedan contigo y te quieren'", añade.

Los dos congresistas también se refieren a que estuvo alojado en su vivienda de Manhattan en 2009 mientras cumplía una condena de arresto domiciliario por prostitución de menores. Asimismo, apuntan a que reveló presuntamente información sensible a Epstein sobre el rescate de 500.000 millones de euros a la Eurozona en 2010.

Los documentos publicados recientemente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre los archivos de Epstein incluyen además una fotografía de Mandelson en ropa interior junto a una mujer, cuyo rostro está oculto o difuminado.

"Si bien ya no se desempeña como embajador británico en Estados Unidos y ha renunciado a su cargo en la Cámara de los Lores, es evidente que mantenía amplios vínculos sociales y comerciales con Jeffrey Epstein y posee información crucial relacionada con nuestra investigación", agrega.