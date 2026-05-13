El PMA anuncia una reducción de sus operaciones en Siria por falta de fondos

Archivo - Dos niñas sirias con ropas desgastadas descansan al borde de la carretera después de rebuscar entre la basura restos de plástico para vender y ayudar a mantener a su familia, en Damasco - Europa Press/Contacto/Mohammad Bashir Aldaher

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha anunciado este miércoles que sus equipos se han visto obligados a reducir la asistencia alimentaria de emergencia en Siria en un 50% y a interrumpir un programa de subsidios al pan debido a la falta de fondos.

"La reducción de la asistencia del PMA se debe exclusivamente a limitaciones presupuestarias, no a una disminución de las necesidades", ha recalcado la directora del PMA en Siria, Marianne Ward, en un comunicado.

Esta situación podría tener "graves consecuencias para la seguridad alimentaria, la cohesión social y la estabilidad, dejando a las familias más vulnerables con aún menos opciones" de subsistencia, especialmente debido a que 7,2 millones de personas siguen padeciendo inseguridad alimentaria en Siria, incluyendo 1,6 millones que enfrentan condiciones severas.

El PMA ha recalcado que el programa de subsidios al pan ha podido apoyar a más de 300 panaderías con harina de trigo, lo que ha permitido beneficiar a hasta cuatro millones de personas cada día en zonas altamente vulnerables en el país.

En este sentido, la reducción de la actividad del PMA "amenaza con acelerar el hambre, obligando a más familias a adoptar estrategias" para poder subsistir y "debilitando una oportunidad" para apoyar la recuperación y la estabilidad en el país.

La escasez de fondos también ha afectado a refugiados sirios en países vecinos. En Jordania, el PMA se ha visto obligado a suspender la asistencia alimentaria en efectivo para 135.000 refugiados sirios que viven en comunidades de acogida, al tiempo que sigue brindando apoyo a 85.000 refugiados en campamentos. De la misma forma, en Egipto, 20.000 sirios se enfrentan a una reducción de la asistencia.

El director regional del PMA para Oriente Próximo, el Norte de África y Europa del Este, Samer Abdeljaber, ha asegurado que "en toda la región, las familias vulnerables se enfrentan a los efectos acumulativos de crisis prolongadas, aumento de costes y la disminución de la asistencia".

"Sin financiación urgente y sostenida, corremos el riesgo de revertir años de progreso y de sumir a millones de personas en una mayor inseguridad alimentaria, tanto dentro de Siria como en los países vecinos que acogen a refugiados, poniendo en riesgo las perspectivas generales de estabilidad y recuperación", ha argüido.