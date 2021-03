El PMA podría verse obligado a restringir la ayuda humanitaria en Somalia por falta de fondos

Más de 50.000 niños somalíes podrían correr peligro de muerte por desnutrición en los próximos meses

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (PMA) ha avisado de que el suministro de ayuda humanitaria corre peligro y podría restringir las raciones de alimentos para más de un millón de somalíes en junio ante la falta de fondos para sustentar sus operaciones.

Debido a la falta de fondos, el portavoz de la agencia, Tomson Phiri, ha explicado que la agencia se encuentra ante la tesitura de obligar a recortar las raciones de alimentos en un 50% para 1,3 millones de somalíes que se encuentran entre "los más pobres de entre los pobres", y en un momento de crisis política en el país, con las elecciones aplazadas y bajo la amenaza de la organización terrorista Al Shabaab.

El PMA ha pedido unos 160 millones de euros para continuar las operaciones de Somalia a los niveles actuales durante los próximos seis meses.

Naciones Unidas estiman que 5,9 millones de personas, la mitad de la población del país, necesitan ayuda humanitaria. "Son personas que viven de una comida a otra y el tipo de asistencia que les brindamos es suficiente para que sobrevivan. Cuando lo restringimos a la mitad, estamos hablando de una comida básica", ha indicado.

"No es una comida de tres platos, no de cinco platos, no siete platos. No. Es solo lo básico", ha incidido el portavoz en declaraciones recogidas por Voice of America.

Dado que la escasez de fondos está poniendo en riesgo programas de nutrición vitales, las tasas de desnutrición están aumentando, lo que socava los avances anteriores logrados en la lucha contra el hambre. "Sin estos programas, estamos hablando de hasta 840.000 niños que podrían padecer desnutrición aguda moderada, 143.000 de desnutrición aguda severa y 51.000 corren el riesgo de morir", ha avisado.