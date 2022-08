Polémica en Ecuador por las declaraciones machistas de un precandidato electoral

MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El precandidato a las elecciones a la prefectura ecuatoriana de Guayas Héctor Vanegas se ha visto envuelto en polémica después de realizar comentarios machistas durante un mitin del partido Centro Democrático realizadas el sábado.

"Cuando yo recorro las calles salen las hembras y no sacan el pañuelo sino el calzón", ha asegurado Vanegas en un acto electoral, según recoge un vídeo difundido por el diario ecuatoriano 'La Hora'.

Vanegas, que se postula a las elecciones de la prefectura de Guayas que se celebrarán el 5 de febrero de 2023, ha sido señalado por cientos de usuarios en redes sociales, que lo han acusado de "machista" e "irrespetuoso".

Horas más tardes, el propio precandidato ha compartido un vídeo pidiendo disculpas por su comentario, alegando que "se dejó llevar por la emoción de estar en una tarima".

"Lo dije al inicio, no soy político, soy de hecho quizás lo más políticamente incorrecto que habrá en la papeleta electoral. Los políticos, cuando cometen errores, no ofrecen disculpas por esos errores, lo justifican. Yo sí voy a ofrecer disculpas por este error mío porque soy un ciudadano, no soy político", ha expresado Vanegas en el vídeo.

"Ofrezco disculpas a la mujer primeramente, a la sociedad, a mi mamá, mi esposa y mi hija aquí presentes. He visto el video viral junto a mi familia y es verdad que sobrepasa todo lo permitido y contradice mi defensa y lucha en favor de la mujer", ha agregado, según 'Metro Ecuador'.

El precandidato electoral ha dado las gracias a las personas que "han elevado su voz de protesta", y ha pedido que le permitan "ofrecer esta disculpa". "Ese viejo estilo político debe ser condenado siempre", ha declarado.