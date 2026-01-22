La Policía alemana detiene a tres personas implicadas en un supuesto plan para sabotear el avión privado de Merz

El canciller alemán, Friedrich Merz, durante su intervención en el Foro de Davos. - Europa Press/Contacto/Lian Yi

ARNSBERG (ALEMANIA), 22 (DPA/EP)

La Policía alemana ha detenido este jueves a tres personas implicadas con un supuesto plan para sabotear el avión privado del canciller alemán, Friedrich Merz, en su ciudad de residencia, Arnsberg.

Los sospechosos, de nacionalidad alemana, fueron detenidos por entrar sin autorización en mitad de la noche en el aeródromo de Arnsberg-Menden.

La Fiscalía de esta ciudad considera que las dos mujeres y el hombre, de 23, 28 y 56 años respectivamente, tramaban un complot contra el avión privado de Merz, que posee el carnet de piloto de aeronaves.

Un grupo activista denominado Colectivo Resistencia ha declarado la autoría de este intento de complot, que han justificado como parte de una acción para inutilizar el avión de Merz y obligarlo a dejarlo en tierra.