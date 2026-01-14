La Policía de Alemania detiene a dos manifestantes por arrancar la bandera de Irán de la Embajada en Berlín

Imagen de archivo de la Policía de Alemania. - Europa Press/Contacto/Rouzbeh Fouladi

Teherán critica las palabras de Merz sobre las protestas y asegura que Alemania es el país "menos indicado" para hablar de Derechos Humanos

BERLÍN, 14 Ene. (DPA/EP) -

Las fuerzas de seguridad de Alemania han informado este miércoles de la detención de dos manifestantes por arrancar la bandera de Irán que ondeaba en la sede de la Embajada iraní en Berlín, la capital alemana, en el marco de las protestas en señal de solidaridad con la población iraní, que lleva varias semanas manifestándose contra el Gobierno por la crisis económica y el empeoramiento de la calidad de vida.

El incidente ha tenido lugar después de que un grupo de manifestantes se reuniera cerca de la Embajada portando banderas con el león y el sol, emblema oficial a finales de la dinastía Qajar y durante el régimen del sah hasta 1979, cuando estalló la revolución islámica que llevó al derrocamiento de la dinastía Pahleví.

Para lograr arrancar la enseña, los manifestantes distrajeron a los guardias de seguridad, mientras dos de los presentes lograban escalar la valla del perímetro de seguridad, tal y como ha explicado la Policía. Tras hacerse con la bandera, trataron de colocar otras dos con el símbolo persa.

Los guardias de seguridad hicieron uso de gas pimienta para obligarlos a abandonar la propiedad antes de detenerlos fuera del perímetro de la Embajada. Así, la Policía ha confirmado que los detenidos son dos hombres de 28 y 33 años y ha abierto una investigación contra otras seis personas por daños a la propiedad privada, allanamiento de morada y profanación de símbolos nacionales.

Las protestas en señal de apoyo a los manifestantes iraníes se han ido extendiendo por diferentes países de Europa durante los últimos días. El martes, el canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó que la Unión Europea se encuentra trabajando en un posible paquete de sanciones para responder a las protestas.

Así, pidió a Teherán proteger a su ciudadanía en lugar de "violar sus derechos" y ha insistido en que los líderes iraníes tienen que "proteger a la población en lugar de amenazarla". "Las violaciones del régimen contra su propia violación no es un símbolo de fortaleza sino de debilidad. Debe acabar inmediatamente", señaló.

CRÍTICAS A MERZ

Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha criticado los comentarios de Merz y ha asegurado que Alemania "es quizás el peor posicionado para hablar de Derechos Humanos". "La razón es simple: su flagrante doble moral de los últimos años ha arrasado con cualquier ápice de credibilidad", ha manifestado en un mensaje difundido a través de redes sociales.

"Cuando Irán derrota a terroristas que matan a civiles y policías, el canciller se apresura a declarar que la violencia es una expresión de debilidad. ¿Qué dice, entonces, el señor Merz, sobre su apoyo incondicional al asesinato en masa de 70.000 palestinos en Gaza?", ha aseverado.

En este sentido, ha afirmado que los iraníes "recuerdan las repugnantes alabanzas de Merz a Israel cuando bombardeó viviendas y negocios en territorio iraní el pasado verano". Araqchi ha recordado que, entonces, el propio Merz afirmó que aquellos actos de violencia suponían un "favor de Israel a Europa" y una forma de hacer "el trabajo sucio" en la región de Oriente Próximo

"Esto sin mencionar el silencio de Alemania ante el reciente secuestro de un jefe de Estado por parte de Estados Unidos", ha continuado, en alusión al presidente venezolano, Nicolás Maduro. "El sermón (...) sobre Derechos Humanos y legitimidad es insignificante ya que no hace nada para defender ninguna de estas dos cosas", ha añadido.

Es por ello que ha pedido al canciller "hacer el favor de tener un poco de vergüenza". "Mejor aún, Alemania debería poner fin a su injerencia en la región, incluyendo el apoyo que presta al genocidio y al terrorismo", ha zanjado el ministro.