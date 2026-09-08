La Policía de Alemania detiene al supuesto responsable de varios sabotajes contra la red eléctrica del país

Archivo - Varios vehículos de la Policía de Alemania. - Rene Priebe/PR-Video/dpa - Archivo

WEISWEILER (ALEMANIA), 8 (DPA/EP)

La Policía de Alemania ha detenido este martes al supuesto responsable de varios sabotajes perpetrados durante los últimos días contra la red eléctrica del país, en una operación llevada a cabo cerca de la central de Weisweiler, en los alrededores de Aquisgrán (oeste).

Según las informaciones recogidas por la agencia alemana de noticias DPA, el hombre habría llamado la atención de los agentes cerca de la citada central, tras varios días de búsqueda del sospechoso, de 48 años y originario de Gevelsberg, también en el oeste del país.

El hombre es sospechoso de haber intentado lanzar un cable delgado a través de líneas eléctricas de alta tensión con cohetes caseros en varios puntos de Renania del Norte-Westfalia, Brandeburgo y Sajonia, provocando así cortocircuitos en la red.

Las autoridades localizaron el lunes varios dispositivos de lanzamiento más en una línea eléctrica de alta tensión cerca de la central eléctrica de Weisweiler, muy cerca del lugar donde la Policía logró detener al hombre.

Los investigadores también encontraron en el lugar otra carta en la que se reivindicaba la autoría de los ataques, incluidos dos en los que habría tenido éxito, entre ellos uno en Bergheim, donde un cortocircuito paralizó varias unidades de una central eléctrica durante unos días.

A dicho incidente se suman dos cortocircuitos en una subestación en Turnow-Preilack, cerca de la central de Janschwalde, en Brandenburgo, donde más de 20 cohetes de fabricación artesanal con material conductor habrían sido lanzados contra las líneas de alta tensión, sin llegar a causar un apagón.

El ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, sostuvo recientemente que los incidentes parecían ser un acto de "terrorismo climático" perpetrados por un solo individuo. En las cartas de reivindicación de la autoría, el sospechoso justificaba sus acciones como parte de la lucha contra los combustibles fósiles.

"Generar electricidad a partir de combustibles fósiles es un crimen", afirman las cartas, a las que también tuvo acceso la agencia DPA. El lignito todavía se extrae y se utiliza para la generación de energía en los tres estados alemanes afectados por los ataques.