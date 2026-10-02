La Policía británica pide a estudiantes cambiar la fecha de movilización sobre Gaza al coincidir con el 7-O

Archivo - Movilización por Gaza en la universidad de Cambridge. - Martin Pope / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía británica ha reclamado este viernes a estudiantes que organizaron una manifestación para denunciar la situación en Gaza el próximo miércoles 7 de octubre que cambien la fecha de la protesta al coincidir con los atentados de Hamás en territorio israelí.

"Nosotros, la Policía Metropolitana, hemos intentado localizar y contactar con los organizadores estudiantiles para pedirles que consideren detenidamente el impacto que tendrá su acto y para pedirles que lo celebren en otro día", ha señalado el comisario adjunto de operaciones de la Policía británica, James Harman, en un encuentro con medios de comunicación.

Según ha relatado, las autoridades policiales no han podido localizar a los organizadores, por lo que ha aprovechado la declaración pública para "instar a reconsiderar" la fecha y a ponerse "urgentemente" en contacto con la Policía para "organizar el acto en otra fecha".

"El miércoles se cumplen tres años del horrible ataque terrorista del 7 de octubre contra Israel y del inicio del conflicto posterior en Gaza. El impacto de ambos acontecimientos se ha sentido aquí, en la capital, y en todo el mundo. Para muchas personas de nuestra ciudad, este será un día de duelo, un día de reflexión, y tenemos conocimiento de varios actos de vigilia que se están organizando", ha señalado.

Así ha pedido que los asistentes a la marcha "reflexionen sobre el impacto y la angustia que causará en un día tan significativo, y ejerza su derecho a protestar en otra fecha".

De esta forma, ha incidido en las "serias preocupaciones" por el impacto de la marcha en estudiantes y personal, "especialmente en aquellos que son judíos", "así como sobre el recorrido y el día en que se celebrará".

Si finalmente sigue adelante la protesta, el cargo policial ha avisado de que el dispositivo "tendrá en cuenta el impacto que la celebración de esa protesta en esa fecha concreta tendrá sobre la comunidad".

"Si los organizadores se niegan a cambiar la fecha, y con el fin de intentar minimizar el impacto, también hemos escrito hoy a las cuatro universidades a las que asisten estos estudiantes para pedirles su ayuda y liderazgo", ha incidido Harman quien ha advertido de que hay varias movilizaciones para estas jornadas por lo que "en un momento especialmente delicado" hay riesgo de que las comunidades "se sientan inseguras y desatendidas".