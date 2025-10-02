La Policía difunde la identidad del supuesto autor del ataque de Mánchester y confirma tres arrestos

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía ha difundido la identidad del supuesto autor del ataque perpetrado este jueves en las inmediaciones de una sinagoga a las afueras de Mánchester, que ha dejado dos víctimas mortales y cuatro heridos, al tiempo que ha confirmado el arresto de tres personas que supuestamente están vinculadas con el atentado.

"Ahora podemos confirmar, pese a que no se ha realizado la identificación formal, que creemos que el responsable de los atentados de hoy en Yihad al Shami, de 35 años, ciudadano británico de ascendencia siria", según reza un comunicado de la unidad antiterrorista.

Hasta ahora se había informado de que el atacante, que murió abatido por las fuerzas de seguridad, portaba un cinturón "con apariencia de artefacto explosivo. No obstante, han evaluado el "dispositivo sospechoso que llevaba el atacante durante el incidente y se ha considerado no viable".

Asimismo, ha explicado que las tres personas sospechosas que se encuentran actualmente bajo custodia han sido detenidos bajo sospecha de "comisión, preparación e instigación de actos terroristas". Se trata de dos hombres de 30 años y una mujer de unos 60.

El ataque se inició en torno a las 9.30 (hora local), con el atropello de un grupo de personas al que siguió supuestamente un apuñalamiento. El jefe de la Policía de Mánchester, Stephen Watson, había confirmado tras el atentado que los fallecidos eran miembros de la comunidad judía.

El atacante intentó también acceder a la sinagoga, donde había "un gran número" de fieles al tratarse del Yom Kippur, la festividad más sagrada dentro del calendario judío. Sin embargo, "gracias a la valentía inmediata del personal de seguridad y de los fieles, así como a la rápida respuesta de la Policía, el atacante no pudo entrar".