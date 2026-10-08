La Policía francesa saca los cañones de agua contra los estudiantes concentrados en la plaza de la Bastilla

Movilización de estudiantes en Francia (imagen de archivo) - Gérard Cambon / Zuma Press / Europa Press

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los antidisturbios franceses han terminado disparando cañones de agua contra los miles de estudiantes concentrados en la plaza de la Bastilla de París durante una nueva jornada de movilizaciones para exigir una reforma integral en la educación secundaria.

Las protestas de estudiantes y docentes han dejado más de 300 heridos y más de 6.600 detenciones desde finales de septiembre y todavía no hay final a la vista.

Un portavoz policial ha explicado a los medios franceses que la brigada antidisturbios se ha visto obligada a cargar tras recibir "impactos de proyectiles".

Los manifestantes denuncian que las fuerzas de seguridad, en especial la criticada Brigadas Motorizadas para Represión de Acciones Violentas (la BRAV-M), han abusado flagrantemente de la fuerza desde el comienzo de las movilizaciones.

Dado que la Policía ha comenzado a desalojar la plaza de la Bastilla, sindicatos de estudiantes como L'Union Étudiante han recomendado a los asistentes que se desplacen a la plaza de la Nación, a poco menos de dos kilómetros al este.

Allí, los movilizados esperarán a que el Gobierno francés anuncie (posiblemente esta tarde, a partir de las 20.00) los resultados de la crucial reunión que han mantenido esta tarde en la ciudad de Reims los representantes de los principales sindicatos educativos con el ministro de Educación, Édouard Geffray.