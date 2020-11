La Policía interviene para dispersar una escaramuza de manifestantes frente a la Casa Blanca

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía estadounidense ha intervenido este miércoles para dispersar una escaramuza entre varios manifestantes en la Black Lives Matter Plaza de Washington D.C., según informa la cadena CBS.

Según el medio, al menos dos personas han sido detenidas y al menos una bomba de humo ha estallado en el lugar, situado cerca de la Casa Blanca.

Todos los agentes de Policía de Washington D.C. se encuentran de servicio esta noche mientras los comercios locales han protegido sus escaparates con tablas para resguardar el interior de posibles disturbios.

Las fuerzas de seguridad también han levantado una valla especial alrededor de la residencia presidencial para impedir incursiones de manifestantes.

Now people are just fighting. This is not tear gas. Some sort of smoke bomb. Likely not police. #ElectionNight #BLMPlaza pic.twitter.com/pFugz67cCs