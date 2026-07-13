La Policía de Israel entregará a las familias de las víctimas del 7-O los resultados de sus investigaciones

Archivo - Una mujer israelí con una bandera reacciona ante carteles que muestran a israelíes secuestrados el 7 de octubre de 2023 - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Israel ha anunciado este domingo que entregará a las familias de las víctimas un informe sobre las investigaciones de los ataques perpetrados por milicias como el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y Yihad Islámica, que incluyeron más de un millar de muertes y la toma de rehenes tras penetrar en suelo israelí.

"Con profundo compromiso hacia las familias de las víctimas y para conmemorar el heroísmo de los policías caídos, mañana (lunes) iniciamos una nueva etapa del proceso, durante la cual se presentarán las investigaciones a las familias", ha anunciado la Portavocía de la Policía israelí en un comunicado en el que considera este paso "de suma importancia" por poder "transmitir el heroísmo y la labor de sus seres queridos".

La Policía abre así una nueva fase de un proceso que, tras un año de recopilación, documentación y análisis, ya ha visto a los propios "combatientes que participaron en los enfrentamientos" recibir el informe con los mismos hallazgos la pasada semana "con el objetivo de brindarles una visión completa de los combates", un momento definido por el cuerpo como "de gran trascendencia para ellos".

Con todo, las pesquisas no habrían finalizado, restando aún "investigaciones transversales que analizan en profundidad las actividades de todos los departamentos y distritos relacionados con los sucesos".

"Una vez concluidas, continuaremos implementando las conclusiones, fortaleciendo la competencia y la capacidad operativa de la policía, y trabajando para reforzar la coordinación con otros organismos de seguridad, en cumplimiento de nuestra responsabilidad de velar por la seguridad pública", subraya una nota en la que la Portavocía del cuerpo promete que "la Policía de Israel seguirá acompañando y apoyando a las familias de los caídos y las acompañará en este difícil momento".

Las autoridades israelíes han informado así acerca de las investigaciones desarrolladas sobre los atentados del 7 de octubre de 2023, que dejaron, según las cifras oficiales, unos 1.200 fallecidos y cerca de 250 secuestrados.

Tras los ataques, el Ejército israelí desató una cruenta ofensiva contra Gaza que ha dejado hasta este sábado más de 73.200 muertos y 173.000 heridos, incluidos 1.100 muertos y 3.546 heridos desde el teórico alto el fuego pactado en octubre de 2025, tal y como han denunciado las autoridades gazatíes, controladas por Hamás.