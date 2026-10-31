La Policía italiana realiza 60 registros en 23 ciudades tras las manifestaciones del viernes

Policía durante las manifestaciones en Italia - Giulia Gorla / Zuma Press / Europa Press

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Unidad de Operaciones Especiales (DOES) de la Policía han realizado 60 registros en 23 localidades de toda Italia en relación con los enfrentamientos ocurridos el viernes durante las más de 40 manifestaciones de trabajadores y estudiantes celebradas por todo el país.

Los registros son "contra individuos que, en salas de chat y plataformas de redes sociales, incitaron a la violencia durante las recientes manifestaciones callejeras", ha informado la Policía, según recoge la agencia de noticias ADN Kronos.

Según estimaciones de las autoridades, más de 255.000 personas participaron en las manifestaciones, aunque según la USB (Unión Sindicla de Base), el número de participantes superó el millón. Los organizadores estimaron que solo en la capital salieron a las calles 100.000 personas. En Milán secundaron la protesta más de 50.000 personas.

Se produjeron tensiones y enfrentamientos en Turín y en Roma. Al menos trece policías resultaron heridos, según el sindicato Coordinación para la Independencia Sindical de las Fuerzas de Policía (COISP).

"Once policías y dos carabineros resultaron heridos, uno de ellos con una fractura abierta en la mano que requerirá cirugía: este es el balance final de las manifestaciones de ayer. Una vez más, los uniformados pagaron el precio de la violencia en las calles", ha explicado el secretario general de COISP, Domenico Pianese.

"Los grupos violentos se separan de las manifestaciones y se mueven en pequeños grupos, multiplicando los puntos de presión para agotar los dispositivos de seguridad", ha explicado Pianese, que resalta que el objetivo es bloquear carreteras y llegar a edificios gubernamentales.

En Roma han sido identificadas 369 personas y se ha presentado denuncia contra siete: dos por resistencia agravada a la autoridad, dos por aparecer disfrazado en un lugar público y portar objetos ofensivos, uno por bloquear una vía pública, uno por portar objetos ofensivos y uno por aparecer disfrazado en un lugar público.

La policía está considerando la posibilidad de emitir órdenes de expulsión para los no residentes. Los agentes emplearon cañones de agua ante el lanzamiento de botellas, piedras, cócteles Molotov y petardos de una multitud que intentaba llegar primero hasta el Coliseo y después a la sede del Parlamento.

En Bolonia fueron más de 20.000 los manifestantes, según la Policía. "Se identificó a aproximadamente 300 personas" y se llevó a cabo "una detención preventiva", según los agentes.

En Turín, al grito de "¡Meloni, allá vamos!", en referencia a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, miles de personas volvieron a las calles durante la noche para protestar contra el alto coste de la vida y el rearme. Al frente una pancarta con el lema "Cada campus será una barricada. No pagaremos por la guerra".

"Estamos hartos de esta vida, de no poder comprar alimentos ni gasolina, hartos de un sistema de salud colapsado, de escuelas en ruinas y de una universidad donde la precariedad laboral es devastadora", coreaba uno de los manifestantes a través de un megáfono. "Este es un nuevo movimiento que saldrá a las calles todos los sábados hasta que las cosas cambien. No estamos cansados, y no nos cansaremos. Hoy, como los próximos sábados, debemos ser cada vez más numerosos, hasta bloquear todas las arterias de este país", han planteado.

En Milán aproximadamente 25.000 personas salieron a las calles tras una pancarta con el lema "Gen Maranza", en referencia a la juventud de los barrios. "Todos somos Maranza, si así lo prefieren (...). El Estado nos mea encima y los medios dicen que está lloviendo", han denunciado citando al considerado como líder del Movimento 17 de Octubre, Youssef Siher.

El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, ha destacado el "equilibrio y eficacia" de las fuerzas de seguridad ante las "decenas de manifestaciones". "Esto demuestra que la seguridad debe ser una garantía fundamental para el ejercicio de todas las libertades. Todas las medidas desplegadas se distinguieron por su equilibrio y eficacia: cualidades que nos han permitido proteger un derecho fundamental de la ciudadanía, el derecho a manifestarse pacíficamente, a pesar de los intentos de algunos individuos por provocar desorden y violencia", ha argumentado.