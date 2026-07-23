La Policía lanza gases lacrimógenos en una nueva jornada de protestas contra el proyecto de Jared Kushner en Albania

Policías antidisturbios en la capital de Albania, Tirana - Europa Press/Contacto/Ervin Shulku

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Albania ha lanzado gases lacrimógenos y ha utilizado cañones de agua para dispersar a cientos de manifestantes que se han concentrado este jueves frente al Parlamento en la capital, Tirana, para protestar nuevamente por un proyecto turístico impulsado por Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos Donald Trump, en la isla de Sazan, una zona protegida del sur del país.

Los agentes han empezado a cargar contra la multitud después de que los manifestantes arrojaran huevos y tomates a los coches de los diputados, que se han reunido por última vez en el Parlamento este jueves antes de las vacaciones de verano, según ha recogido la agencia de noticias ATA.

Al menos 17 personas han resultado heridas --todas ellas fuera de peligro-- en medio del caos provocado por el lanzamiento de piedras y botellas contra los policías. La Policía había implementado amplias medidas de seguridad para garantizar la sesión plenaria, con perímetros más extensos que en protestas anteriores, si bien los manifestantes han intentado cortar el tráfico en las calles aledañas.

Los ánimos también han estado caldeados dentro del Parlamento, con la oposición boicoteando el debate. El ministro del Interior, Besfort Lamallari, ha salido al paso, defendiendo la actuación de la Policía, argumentando que actúa de acuerdo a la legalidad e instando a la oposición a desmarcarse de la violencia ejercida por los manifestantes.

Esto se produce después de que el Comité Helsinki de Albania (CHA) denunciara la violencia policial durante otra protesta llevada a cabo el 2 de julio frente al Parlamento y de que la Asociación Albanesa de Periodistas afirmara que muchos periodistas, fotógrafos y cámaras fueron atacados tanto por agentes como por manifestantes.

Los manifestantes llevan meses protestando contra un proyecto de construcción de un hotel de lujo liderado por la firma de inversión de Kushner, Affinity Partners --que obtuvo financiación de fondos soberanos e inversores de Qatar-- y que afecta a una deshabitada isla natural frente a las costas de Albania, Sazan, y un tramo de costa sin urbanizar cerca del paisaje protegido de Vjosa-Narta, que alberga flamencos, águilas y otras especies protegidas.

En concreto, piden la dimisión del primer ministro, Edi Rama, y de su gobierno por el proyecto de construcción de este resort, que tendrá hasta 10.000 habitaciones. Las manifestaciones han sido bautizadas popularmente como la 'Revolución de los flamencos'.