La Policía de Moscú allana la oficina en Moscú del diario independiente 'Novaya Gazeta'

La oficina del diario 'Novaya Gazeta' en la capital rusa, Moscú - Europa Press/Contacto/Sofya Sandurskaya

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Moscú ha allanado este jueves la oficina del diario independiente 'Novaya Gazeta', símbolo de la información crítica con el Kremlin, en el marco del endurecimiento de la censura a los medios de comunicación en los últimos años por la guerra contra Ucrania.

"Desconocemos el motivo; los abogados de la redacción no tienen permitido el acceso a la oficina de la avenida Potapovski, donde también se encuentran algunos miembros del personal", ha informado el propio diario en sus redes sociales.

Oleg Roldugin, columnista del periódico y cofundador del diario 'Sobesednik', ha sido detenido tras una serie de registros policiales en su domicilio y trasladado a la Dirección General de Investigación del Ministerio del Interior para ser interrogado.

El Ministerio del Interior ruso ha abierto una investigación por el uso, la transferencia o el almacenamiento ilegal de datos personales en virtud del artículo 272.1 del Código Penal, si bien no menciona a 'Novaya Gazeta'.

"Entre 2025 y 2026 se realizaron búsquedas en recursos privados de almacenamiento de datos personales para obtener datos de los ciudadanos, que posteriormente se utilizaron para publicar artículos en canales de Telegram", ha indicado, según ha recogido Interfax.

El editor y cofundador del periódico, Dimitri Muratov, recibió el Premio Nobel de la Paz en 2021 y anunció que donaría la medalla que recibió en Oslo para ayudar a los refugiados ucranianos, en un gesto simbólico con el que pretendía poner el foco en los millones de personas desplazadas por la ofensiva militar lanzada por Rusia.

Un tribunal de Moscú revocó la licencia del periódico en septiembre de 2022 después de reconocer públicamente que debía evitar ciertos contenidos para no arriesgarse al cierre tras el endurecimiento de la censura impulsada desde el Kremlin.