La Policía de Suiza descarta un acto terrorista en el incendio de un autobús con seis muertos

Incendio del autobús postal de Kerzers (Suiza)

La Policía cantonal de Friburgo ha descartado que un acto terrorista esté detrás del incendio de un autobús en la localidad de Kerzers, al oeste de Berna, que ha dejado al menos seis muertos y varios heridos de gravedad.

En declaraciones a RTS, el portavoz policial, Martial Pugin, ha evitado vincular el suceso a un ataque terrorista, insistiendo en que, "por el momento", "ningún elemento evidencia" esta hipótesis. "Las verificaciones e investigaciones continúan", ha añadido.

Dicho medio apunta que el presunto atacante, residente en Berna, sería "conocido por las autoridades por inestabilidad psíquica", por lo que las autoridades están priorizando la hipótesis de que se trata de un acto voluntario y aislado.

Al menos seis personas han fallecido y otras cinco han resultado heridas este martes a causa del incendio de un autobús postal--servicio que originariamente se utilizaba para entregar el correo y ahora conecta zonas rurales y zonas remotas del país--. De los heridos, tres revistan de gravedad.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos del cuerpo de Bomberos, quienes han realizado las correspondientes labores de rescate y extinción del incendio del autobús que se encontraba "envuelto en llamas" cuando los servicios de emergencia acudieron al escenario del suceso.

También lo ha hecho un equipo médico de emergencia que incluía varias ambulancias y un helicóptero, explicó la Policía de Friburgo en sus actualizaciones sobre el incidente.