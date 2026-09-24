El Polisario critica la decisión de Chile de respaldar el plan de autonomía de Marruecos para Sáhara Occidental

Archivo - Banderas de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD) - CEDIDA POR EL FRENTE POLISARIO - Archivo

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Frente Polisario ha criticado duramente la reciente decisión de Chile de respaldar el plan de autonomía presentado por Marruecos para el territorio y ha destacado que el paso supone "apartarse de los principios de la Carta de Naciones Unidas" y de los principios del Derecho Internacional.

"Resulta particularmente contradictorio que Chile adopte esta posición siendo miembro del Comité Especial de Descolonización de aciones Unidas, órgano encargado de examinar la situación de los Territorios No Autónomos, incluido el Sáhara Occidental", ha dicho la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).

Así, ha reseñado que, además, contradice otras "obligaciones internacionales" asumidas por Santiago, incluidas las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), antes de tildar de "preocupante" la "lectura distorsionada" por parte de Chile de la resolución 2797 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

"Una resolución no puede ser reinterpretada unilateralmente para convertir una propuesta de órdago de anexión, en un reconocimiento de soberanía ni en un resultado jurídicamente consumado. El comunicado chileno va, por tanto, mucho más allá del contenido que pretende invocar", ha señalado en referencia a la resolución, que recoge que la propuesta de Rabat es "la solución más viable" para resolver el contencioso.

Por ello, ha hecho hincapié en que la decisión supone "un grave retroceso respecto de la histórica defensa de Chile de la democracia, los Derechos Humanos, la libre determinación de los pueblos y el Derecho Internacional, así como de su respaldo a procesos de descolonización y autodeterminación en América Latina y el Caribe".

"La universalidad de estos principios pierde todo sentido si se aplican de manera selectiva", ha argüido, antes de pedir a Chile que "reconsidere esta posición" y "recupere la coherencia con sus obligaciones internacionales". "La descolonización no puede ser sustituida por la anexión, ni el derecho de los pueblos puede quedar subordinado a intereses ideológicos", ha zanjado.

El Gobierno de Chile anunció el lunes su reconocimiento de la "soberanía" de Marruecos sobre Sáhara Occidental y apuntó que considera la propuesta de autonomía presentada por Rabat como una solución política "justa" y "mutuamente aceptable", a pesar del rechazo frontal expresado a la misma por parte del Frente Polisario.

Durante los últimos años, el Frente Polisario ha sufrido varios varapalos por el apoyo de diversos países, entre ellos España, al plan de autonomía de Marruecos, una opción que la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) rechaza de plano, en el marco de su petición de que se concrete la descolonización del territorio y se garantice su derecho a la independencia.

La antigua colonia española del Sáhara Occidental fue ocupada por Marruecos en 1975 pese a la resistencia del Frente Polisario, con quien se mantuvo en guerra hasta 1991, cuando ambas partes firmaron un alto el fuego con vistas a la celebración de un referéndum de autodeterminación, pero las diferencias sobre la elaboración del censo y la inclusión o no de los colonos marroquíes ha impedido hasta el momento su convocatoria.