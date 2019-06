La política de maternidad de la Cámara de los Comunes, a debate por el embarazo de una diputada

Publicado 18/06/2019 14:40:23 CET

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada británica Stella Creasy, embarazada, ha criticado públicamente una regulación de la Cámara de los Comunes que impediría a sus trabajadoras disfrutar de baja por maternidad, un mes después de que una legisladora laborista modificase una cesárea programada para poder asistir a una votación sobre el acuerdo del Brexit.

"Estoy embarazada y me veo obligada a elegir entre ser diputada y madre", cuenta Creasy, miembro del Partido Laborista, en una tribuna publicada por el periódico 'The Guardian' y en la que advierte de que el organismo que regula las nóminas de los legisladores (Ipsa) no reconoce los mismos derechos que al resto de mujeres de Reino Unido.

Creasy ha afirmado que la Ipsa ha rechazado una petición para estar cubierta durante su próxima baja y ha considerado "humillante" que tenga que "implorar" fondos adicionales o renunciar a pasar tiempo con su hijo para que los habitantes de su circunscripción puedan seguir viéndose representados en la principal institución parlamentaria de Reino Unido.

La exlíder laborista Harriet Harman ya lanzó en 2017 una iniciativa para que las diputadas pudiesen gozar de seis meses de baja, pero en la actualidad la normativa deja ciertas lagunas. Contempla las ausencias pagadas en caso de tener un hijo, pero limita la provisión de fondos para personal adicional a condiciones concretas.

Creasy ha revelado en su artículo que sufrió dos abortos y que, tras el primero de ellos, siguió trabajando "dolorida y sangrando" y, solo un día después del segundo, tuvo que acudir a una reunión pública. "Ahora estoy embarazada otra vez y tengo miedo, no solo porque pueda ir mal otra vez, sino porque sé que separar la vida privada y la profesional se ha vuelto imposible", ha lamentado.

La Cámara de los Comunes ha modificado este año sus normas para autorizar el voto delegado, una posibilidad que estrenó en mayo la diputada Tulip Siddiq. Esta dirigente laborista retrasó una cesárea para poder asistir a una votación sobre el acuerdo de salida de la Unión Europea y terminó volviendo al trabajo solo tres días después de dar a luz.