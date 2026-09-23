Polonia advierte ante la ONU contra la "arrogancia imperialista" de Rusia hacia Europa

Karol Nawrocki - Marek Ladzinski / Zuma Press / Europa Press

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, ha advertido este miércoles contra la "arrogancia imperialista" de Rusia, durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU, y ha reclamado no hacer "la vista gorda cuando (se) violan las reglas".

"Rusia está desestabilizando Europa a través de una agresión abierta, operaciones híbridas, actos subversivos y de sabotaje, e ignorando varias resoluciones de esta Asamblea", ha declarado, recordando que "la arrogancia imperialista del pasado" fue lo que desembocó en las dos guerras mundiales.

El mandatario ha recordado los intentos "persistentes" de Rusia de "conquistar" un país vecino y desestabilizar toda una región y ha señalado que eso mismo está intentando ahora Moscú, "guiándose por una visión neocolonialista e imperialista del mundo".

Ante esta situación, el mandatario ha apelado a la rendición de cuentas, "porque sin ello no habrá paz duradera y el Derecho Internacional no será más que una declaración desprovista de verdadero poder".

Así, ha incidido en que "el desdén por el Derecho Internacional no puede convertirse en una regla" y que hay que llamar a "la agresión por su nombre", recalcando en que el objetivo es "condenar a aquellos que perturban el orden mundial sin hacer la vista gorda cuando violan las reglas".

"No es demasiado tarde para restaurar el Derecho Internacional y fortalecer las bases de un sistema en el que los principios importan y en el que la comunidad internacional actúa de manera solidaria", ha defendido.

Nawrocki, que ha defendido el Derecho frente a la fuerza, ha señalado que Polonia, "consciente" de los efectos del imperialismo ruso, está decidido a "luchar contra las amenazas que plantean las políticas agresivas del Kremlin contra nosotros".

"Como representante de un país vecino de Rusia quiero decir algo muy claramente, nosotros no buscamos un enfrentamiento, estamos fortaleciendo nuestras alianzas, desarrollando nuestro ejército y modernizando nuestro equipo, no para librar una guerra sino para prevenirla", ha agregado, apostando por la "disuasión" como base de la Carta de Naciones Unidas.

En esta línea, ha manifestado su respaldo a la OTAN como "garante" de la seguridad a ambos lados del Atlántico así como al acuerdo entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia para fortalecer la seguridad de la isla en el Ártico.

Pese a ello, el presidente ha advertido de que "las amenazas modernas a la seguridad no se limitan a las acciones militares convencionales", poniendo como ejemplo los efectos de los ataques rusos a buques que transportan grano sobre la "seguridad alimentaria mundial".

"Al mismo tiempo, se libra una guerra híbrida a gran escala que incluye sabotaje, ciberataques y operaciones de desestabilización a una escala sin precedentes, incluyendo una crisis de migración provocada artificialmente", ha agregado, sobre unas acciones "coordinadas y realizadas de manera coherente" con el objetivo de "menoscabar la confianza" de los ciudadanos en sus estados.

Para Nawrocki se trata de una "estrategia bien diseñada y sostenida", por lo que ha reclamado una respuesta "firme, coherente y unida" en lugar de "aislada e indecisa".

En otro orden de cosas, el mandatario ha reivindicado que Polonia representa la economía número 20 en el mundo y ha reclamado que "la voz de Europa Central se escuche en el G20", cuyos países tienen previsto reunirse en Miami los próximos 14 y 15 de diciembre, para hacer frente a retos estructurales, entre los que se incluyen la crisis demográfica.

En este sentido, ha considerado que "no se trata solo de estadísticas, sino un desafío a la civilización". "El envejecimiento de las sociedades, la caída de la natalidad y la erosión de los lazos sociales están menoscabando el crecimiento de nuestras naciones", ha advertido, reclamando medidas que superen el ámbito económico.

En particular, Nawrocki ha defendido políticas encaminadas a "fortalecer la importancia social de la maternidad y paternidad de las familias, las madres, los padres" y ha reclamado asimismo "que la cultura y los medios de comunicación promuevan el tener hijos y no abortarlos".

"Este es el primer paso para superar la crisis demográfica. Sin comunidades duraderas y familias fuertes no habrá desarrollo estable ni seguridad a largo plazo", ha asegurado antes de vincular la crisis demográfica con retos como "la migración ilegal (que) provoca miseria, tensión y disturbios".