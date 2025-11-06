Polonia anuncia un plan de entrenamiento militar para toda la población

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Polonia, Wladislaw Kosiniak Kamisz, ha anunciado este jueves la puesta en marcha de un plan de entrenamiento militar para todos los polacos, que entrará en vigor el próximo 22 de noviembre y en el que podrán participar unos 400.000 civiles durante el año 2026.

"Estamos viviendo los momentos más peligrosos desde la Segunda Guerra Mundial. Se está fraguando una guerra que va más allá de nuestras fronteras, hay actos de sabotaje en el Báltico y batallas en el ciberespacio", ha aseverado el ministro durante una rueda de prensa.

Así se ha referido a la invasión rusa de Ucrania y sus "consecuencias" más allá de las fronteras del territorio ucraniano. El programa, que ha sido configurado específicamente para hacer frente a esta amenaza, busca que "todos los ciudadanos polacos participen, desde los niños de primaria hasta los pensionistas", ha aclarado.

Desde el Ministerio de Digitalización explican que el programa está formado por cuatro fases: seguridad, supervivencia, primeros auxilios y ciberseguridad. En este sentido, está previsto que los cursos se realicen durante los fines de semana.

No obstante, ha pedido que estos cursos "no sean comparados" con el servicio militar. "Esto no termina con un juramento ni con un registro en la lista de reservistas", ha puntualizado.