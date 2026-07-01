Polonia denuncia "una serie de sabotajes" de Rusia y pide prepararse "para los peores escenarios"

Archivo - El ministro sin cartera y coordinador de los Servicios Especiales, Tomasz Siemoniak. - Europa Press/Contacto/Fot. Tedi/Newspix.Pl

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Polonia han denunciado este miércoles las continuas maniobras de Rusia contra el país, incidiendo en que hace frente a "una serie de sabotajes", al tiempo que ha pedido prepararse "para los peores escenarios" ante la amenaza de un ataque ruso.

En una entrevista en la emisora RMF24, el ministro sin cartera y coordinador de los Servicios Especiales, Tomasz Siemoniak, se ha hecho eco de las informaciones de servicios de Inteligencia occidentales que advierten de que Rusia puede lanzar un ataque contra territorio europeo. "Tienen estas preocupaciones, así que son asuntos en los que trabajamos a diario. Esto se aplica a los estados bálticos y a Polonia", ha indicado.

En concreto, en la situación de Polonia ha reconocido que las autoridades se enfrentan "a toda una serie de actos de sabotaje por parte de los servicios de inteligencia rusos", por lo que ha llamado a extremar la preparación ante incidentes más graves.

"Todo esto está ocurriendo, y debemos, junto con los servicios de Inteligencia occidentales, asumir seriamente que podría suceder en cualquier momento (...) debemos estar preparados para los peores escenarios", ha añadido.

En materia de ciberseguridad y desinformación, Siemoniak ha advertido de que la "guerra de información ha alcanzado un nivel mucho más alto". "Ahora es muy fácil echar leña al fuego, y eso es un problema, porque el sueño de Rusia era y sigue siendo aumentar la tensión entre Polonia y Ucrania", ha descrito, para alertar de que Rusia "querrá explotar esta tensión".