Polonia no descarta como sabotaje el incendio de las instalaciones de Starlink en el este del país

Archivo - Logo de Starlink. - Thomas Fuller / Zuma Press / Europa Press

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Polonia no descarta que el incendio de las instalaciones de Starlink en la localidad de Wola Krobowska, en el este a unos 40 kilómetros de Varsovia, fuera provocado de forma intencionada tras los "muchos indicios" hallados por los bomberos, si bien cabe la posibilidad de que se trate de un fallo eléctrico.

Así lo ha declarado el vice primer ministro y también titular de Asuntos Digitales, Krzysztof Gawkowski, quien ha puesto de relieve la importancia de estas instalaciones para garantizar tanto la conexión a internet por satélite en Polonia como también este tipo de servicios en Ucrania.

"No siempre nos damos cuenta de que un centro de telecomunicaciones como este puede determinar si la gente tiene acceso a internet en algunas partes de Polonia o en otros lugares de Europa, incluida Ucrania", ha declarado a la cadena TVP.

La Policía ya está investigando lo ocurrido la pasada noche, después de que las primeras pesquisas de los bomberos apunten a un incendio deliberado, el cual pudo ser sofocado rápidamente. "Está claro que estos actos de sabotaje tenían como objetivo dejar esta terminal fuera de servicio", ha afirmado el ministro.

Por el momento, Gawkowski ha evitado señalar directamente a Rusia, aunque ha deslizado que encaja con la guerra híbrida que otros vecinos de la región vienen denunciando. "El 'modus operandi' consiste en ataques incendiarios contra lugares clave para la infraestructura del estado", ha explicado.

"Los rusos envían personas a Polonia o las contratan aquí, pagándoles grandes sumas de dinero, para recopilar datos, enviar fotos y exponer infraestructuras críticas. Nos enfrentamos a una oleada de espionaje moderno que implica infiltrarse en infraestructuras, recopilar datos y luego explotarlos", ha dicho.

Starlink, gestionada por SpaceX, la empresa del multimillonario Elon Musk, desempeña un papel clave en hospitales, colegios y otras instituciones civiles de Ucrania, donde los ataques rusos han destruido en gran medida la infraestructura de telecomunicaciones clásica. El Ejército también hace un uso extensivo de las terminales satelitales para las comunicaciones.