Polonia rechaza la propuesta de Nawrocki al programa de financiación militar de la UE: "Peor de lo esperado"

El ministro de Defensa de Polonia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ha criticado este miércoles la propuesta presentada en la víspera por el presidente, Karol Nawrocki, al programa de financiación militar de la Unión Europea SAFE, del que el país sería el más beneficiado. "Es peor de lo que esperaba", ha dicho.

Kosiniak-Kamysz intentó convencer a Nawrocki en la reunión que del martes, en la que estuvo presente el primer ministro polaco, Donald Tusk, y ha subrayado que el veto sería un obstáculo para las compras de defensa. "Haremos todo lo posible para no desperdiciar este potencial", ha dicho, según recoge la prensa polaca.

El ministro de Defensa ha explicado que la propuesta del presidente parte de los beneficios del Banco Nacional de Polonia, que "son más bien virtuales" y "por decirlo suavemente, sujetos a ciertas maniobras contables".

Nawrocki tiene hasta el 20 de marzo para tomar una decisión acerca de esta iniciativa dotada con 150.000 millones de euros para apoyar la industria armamentística europea, que cuenta también con el visto bueno del Legislativo.

Polonia ha presentado una solicitud de financiación de 43.700 millones de euros, lo que le hace el mayor beneficiario de este sistema de préstamos. Sin embargo, Nawrocki ha dado muestras constantes de no estar de acuerdo con el plan, que ha definido como "una tabla de salvación de Alemania".

En el pasado, el presidente polaco ya se opuso a otras medidas de seguridad. El Gobierno podría tumbar el veto si logra 276 apoyos de un Parlamento, en el que dispone de 248 escaños.