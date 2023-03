Portugal despide a dos altos cargos de TAP Air por una indemnización irregular

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Inspección General de Hacienda de Portugal ha resuelto este lunes cesar de su cargo a la cúpula de la aerolínea TAP Air, en concreto a la hasta ahora directora general de la empresa, Christine Ourmières Widener, y al presidente, Manuel Beja.

El organismo ha dictaminado además la devolución de una indemnización de 500.000 euros que recibió el año pasado la exadministradora de la compañía Alexandra Reis, una cantidad demasiado alta según cerciora ahora la inspección y de la que Reis tendrá que devolver cerca de 450.000 euros, según informa 'Diário de Noticias'.

Luís Rodrigues asume ahora los cargos de presidente del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo de TAP, vacantes tras los despidos.

El ministro de Finanzas, Fernando Medina, ha celebrado en rueda de prensa la resolución del caso, que había roto "la relación de confianza entre TAP y el país", mientras que ha reconocido que "era deseable que no se hubiera producido" la polémica, "pero lo hizo".

Reis, que había pasado a trabajar como secretaria del Estado del Tesoro y dimitió de su puesto tras solo un mes en el cargo como consecuencia de la polémica que estalló al conocerse el caso, ha anunciado que acatará la decisión de la inspección.

"Aunque no estoy de acuerdo con la opinión de la Inspección General de Hacienda y nada me obliga a hacerlo, reafirmo lo que siempre dije que haría: por mi propia voluntad, devolveré lo que indique la inspección, lamentando los ataques al carácter de los que he sido blanco en los últimos meses y con mis ojos puesta en el futuro", ha publicado en un comunicado recogido por el diario.