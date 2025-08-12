Portugal mantiene desplegados a más de 1.700 bomberos en los principales incendios

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.700 efectivos de Bomberos trabajan en las tareas de extinción de los cuatro principales incendios forestales que azotan Portugal, donde más de un centenar de concejos se mantienen en riesgo extremo por condiciones que favorecen la aparición y expansión de los fuegos.

Las autoridades vigilan especialmente los incendios desatados en la mitad norte, en particular los que azotan a áreas cercanas a Vila Real, Trancoso, Covilha y Tabuaço. Sólo en Trancoso, unos 700 efectivos participan en el despliegue organizado para combatir las llamas, según Protección Civil.

Los cuatro incendios más preocupantes acumulan, además, 37 heridos, entre los que figuran tanto bomberos como civiles, informa la cadena RTP, que da cuenta además del envío por parte de Marruecos de dos aviones Canadair para reforzar los trabajos de extinción, después de que los equipos adquiridos por Portugal estén fuera de servicio.

El Gobierno de Luis Montenegro declaró la semana pasada la alerta por riesgo de incendios y el lunes por la noche tenía registrados más de 60 repartidos por distintas partes del país. Las llamas han calcinado en lo que va de año unas 60.000 hectáreas en territorio luso.